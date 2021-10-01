الفريق شنقريحة: من حق الجزائر أن يكون لها جيش قوي

حتى تلعب دورها الكامل والمشروع كقوة إقليمية

أكد الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أنه يحق للجزائر الجديدة، أن يكون لها جيش قوي، يمكنها من لعب دورها “الكامل والمشروع” كقوة إقليمية، ويضمن لها على الدوام، “التفوق الاستراتيجي” في المنطقة.

وفي كلمة توجيهية خلال لقائه، الخميس، بإطارات وأفراد الواجهة البحرية الغربية بالقاعدة البحرية الرئيسية مرسى الكبير وذلك بمناسبة اليوم الثالث من زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران، قال شنقريحة “من هذا المنظور، فإنه يحق للجزائر الجديدة، أن يكون لها جيش قوي، متطور واحترافي، يمكنها من لعب دورها الكامل والمشروع كقوة إقليمية مهابة الجانب، ويضمن لها على الدوام، التفوق الاستراتيجي في المنطقة، قادر في كل وقت وحين، على الحفاظ على وديعة الشهداء الأبرار”.

وأضاف الفريق “فلأجل ذلك نسعى في الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، على العمل دون هوادة، ليل نهار وعلى مدار السنة على تطوير قدراتنا الدفاعية لمواجهة التحديات الجديدة، والحفاظ على المصالح الحيوية للأمة، على ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، الذي تحظى من لدنه قواتنا المسلحة بدعم كبير ورعاية متواصلة، ويسهر شخصيا على تمكينها من مواكبة كافة المستجدات التطويرية والتحديثية التي يعرفها عالم اليوم”.

وفي هذا الصدد بالذات – يضيف رئيس أركان الجيش – “فقد تمكن أسطولنا البحري، من حيازة كل عوامل القوة والعصرنة، وامتلاك مقومات التكنولوجيات المتطورة والحديثة، وأضحى بذلك مثالا يقتدى به في مجال العمل المهني المحترف والجاد، وهو ما كفل له التحكم الكامل والاستغلال الأمثل لهذا السلاح البحري الاستراتيجي، وغيره من الوسائل والتجهيزات المتطورة التي لها، كما تعلمون جميعا، أهميتها القصوى والمؤكدة في مجال تعزيز القوة البحرية، وترسيخ دعائم إثبات الذات في حوض البحر الأبيض المتوسط”.

من جهة أخرى، أكد الفريق شنقريحة، خلال كلمته التي بثت إلى جميع وحدات القوات البحرية أن “تطوير القدرات القتالية والعملياتية لقوام المعركة لدينا هي الغاية الأساسية التي تنشدها القيادة العليا، وتعمل على تجسيدها ميدانيا، من خلال تنفيذ مثل هذه التمارين الاختبارية”.