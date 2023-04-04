الفريق أول شنقريحة: نسعى للمزاوجة بين التكوين والتجهيزات الحديثة

أكد الفريق أول السعيد شنڨريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الثلاثاء، حرص المؤسسة العسكرية على المزاوجة بين التكوين والتجهيزات الحديثة.

وفي كلمة توجيهية خلال زيارته إلى مقر قيادة القوات الجوية، أكد الفريق أول السعي الدائم للقيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لحسن المزاوجة بين العنصر البشري المؤهل والكفء من جهة والتجهيزات الحديثة والطائرات العصرية بمنظومات أسلحتها ذات التكنولوجيا العالية من جهة أخرى.

وقام الفريق أول السعيد شنڨريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الثلاثاء، بزيارة عمل وتفتيش إلى مقر قيادة القوات الجوية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع فإن الزيارة التي تتزامن مع شهر رمضان المبارك، تندرج في إطار الحرص الدائم والمستمر الذي توليه القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لتكريس نهج التواصل المباشر مع المستخدمين والاستماع لانشغالاتهم المهنية.