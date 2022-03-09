الفريق شنقريحة: نصبو إلى امتلاك أسباب القوة لحفظ استقلال الجزائر

أشرف الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. بالمدرسة العليا للعتاد بالناحية العسكرية الأولى. على مراسم افتتاح أشغال الاجتماع السنوي لإطارات العتاد.

وأكّد الفريق السعيد شنقريحة في كلمة ألقاها بالمناسبة على “الأهمية الكبيرة التي توليها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لسلاح العتاد الذي يضطلع بمهام حساسة”.

وقال الفريق في كلمته:”إننا نصبو من وراء الرعاية التي ما فتئنا نمنحها لسلاح العتاد إلى امتلاك أسباب القوة. ووسائل حفظ استقلال بلادنا. وصيانة سيادتها الوطنية، وتوفير كافة الظروف المناسبة، والعوامل المواتية، لوضع الركائز الأساسية، للرفع المطرد من جاهزية قواتنا المسلحة، والحفاظ على استعدادها الدائم لمواجهة أي طارئ”.

كما أشرف الفريق على تدشين بعض المرافق المنشآتية للمدرسة. إلى جانب معاينته ورشة لأسلحة القتال. ومختلف منظومات التصليح المطوّرة على مستوى مؤسسات المديرية المركزية للعتاد.