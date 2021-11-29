الفريق شنقريحة يبحث الوضع في المنطقة مع رئيس أركان الجيش المصري

بحث الفريق السعيد شنقريحة، الاثنين، على هامش مشاركته في الطبعة الثانية لمعرض الدفاع بالقاهرة، الوضع السائد في شمال إفريقيا وفضاء الساحل الصحراوي، مع رئيس أركان القوات المسلحة المصرية الفريق أسامة عسكر.

بيان وزارة الدفاع

في اليوم الثاني من زيارته الرسمية إلى جمهورية مصر العربية، حضر السيد الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مراسم الافتتاح الرسمي لفعاليات الطبعة الثانية لمعرض الدفاع “EDEX-2021” ، التي أشرف عليها رئيس جمهورية مصر العربية، السيد عبد الفتاح السيسي.

بعد مراسم الافتتاح، طاف السيد الفريق والوفد المرافق له، بأقسام المعرض وتعرف عن قرب على مختلف الأسلحة ومنظومات الأسلحة الحديثة المعروضة، واستمع باهتمام إلى شروحات وافية وعروض قدمها ممثلو الشركات المنتجة.

وعلى هامش المعرض، تم استقبال السيد الفريق، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، من قبل السيد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان القوات المسلحة لجمهورية مصر العربية، حيث اغتنم السيد الفريق السعيد شنڨريحة هذه الفرصة لتبليغ مضيفه تحيات كافة أعضاء الجيش الوطني الشعبي، لنظرائهم في القوات المسلحة المصرية، وتمنياتهم بالتوفيق والنجاح.

كما تطرق الطرفان إلى الوضع السائد في شمال إفريقيا وفضاء الساحل الصحراوي، وإلى التهديدات المتعددة الأبعاد، التي من شأنها زعزعة استقرار المنطقة برمتها، وتباحثا مطولا حول السبل الكفيلة بالمساهمة في دعم جهود السلم والأمن على المستويين الإقليمي والقاري.

وشرع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، في زيارة رسمية إلى جمهورية مصر العربية، الأحد، ممثلا لرئيس الجمهورية.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أن زيارة الفريق شنقريحة إلى مصر تأتي لحضور فعاليات الطبعة الثانية لمعرض الدفاع (EDEX-2021)، المقرر تنظيمها بالقاهرة من 29 نوفمبر إلى 02 ديسمبر 2021.

كما أن هذه الزيارة، تندرج ضمن إطار تعزيز التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة المصرية، ستمكن الطرفين من التباحث حول المسائل ذات الاهتمام المشترك.