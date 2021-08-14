الفريق شنقريحة يترحم على أرواح شهداء الحرائق بالمستشفى المركزي للجيش
تنقل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة إلى المستشفى العسكري للجيش لإلقاء النظرة الأخيرة والترحم على أرواح شهداء الوطن الذين سقطوا خلال عمليات إخماد الحرائق.
تنقل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة إلى المستشفى العسكري للجيش لإلقاء النظرة الأخيرة والترحم على أرواح شهداء الوطن الذين سقطوا خلال عمليات إخماد الحرائق.
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