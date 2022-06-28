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الجزائر

الفريق شنقريحة يستقبل مسؤولا روسيا

الشروق أونلاين
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الفريق شنقريحة يستقبل مسؤولا روسيا
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة، المدير العام للشركة الروسية “روزوبورون إكسبورت”، حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع “استقبل السيد الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، صبيحة هذا اليوم الثلاثاء 28 جوان 2022، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، المدير العام للشركة الروسية “روزوبورون إكسبورت”، السيد ألكسندر ميخييف”.

وخلال هذا اللقاء، الذي حضره ألوية وعمداء من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني، وكذا أعضاء الوفد الروسي، أجرى الطرفان محادثات تناولت حالة التعاون العسكري بين البلدين، وبحثا سويا السبل والوسائل الكفيلة بالارتقاء به إلى مداه المنشود. يضيف المصدر ذاته.

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