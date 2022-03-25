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الجزائر

الفريق شنقريحة يستقبل مسؤولا عسكريا روسيا

الشروق أونلاين
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الفريق شنقريحة يستقبل مسؤولا عسكريا روسيا
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، مدير المصلحة الفدرالية للتعاون العسكري والتقني لفدرالية روسيا ديمتري شوقاييف.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أن الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي،استقبل، الجمعة، بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي، ديمتري شوقاييف، مدير المصلحة الفدرالية للتعاون العسكري والتقني لفدرالية روسيا، وذلك بحضور ضباط ألوية وعمداء من أركان الجيش الوطني الشعبي ووزارة الدفاع الوطني وسعادة سفير فيدرالية روسيا بالجزائر وكذا أعضاء الوفد الروسي.

وأكد البيان أن هذا اللقاء يأتي في ختام الزيارة التي يقوم بها الوفد الروسي للجزائر في الفترة الممتدة من 23 إلى 25 مارس 2022، لحضور أشغال الاجتماع العادي للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية الروسية، المكلفة بالتعاون العسكري والتقني، المنعقد يوم 24 مارس 2022، بالنادي الوطني للجيش بالناحية العسكرية الأولى.

وتابع البيان أن الطرفين أجريا محادثات تناولت حالة التعاون العسكري بين البلدين، كما تبادلا التحاليل ووجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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