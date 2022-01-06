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الجزائر

الفريق شنقريحة يسدي تعليمات للتكفل بالعسكري المتقاعد فراحتية

الشروق أونلاين
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الفريق شنقريحة يسدي تعليمات للتكفل بالعسكري المتقاعد فراحتية

أسدى، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنڤريحة، تعليمات للمصالح المختصة قصد التكفل الفوري بحالة العريف الأول المتقاعد فراحتية كمال.

وأوضح بيان لوزراة الدفاع الوطني، الخميس، أنه بعد اطلاعه على الوضعية الصحية الحرجة للعسكري المتقاعد العريف الأول فراحتية كمال، أسدى الفريق السعيد شنڤريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي تعليمات للمصالح المختصة قصد التكفل الفوري بحالته.

وأضاف البيان أنه تم تحويل العريف أول المتقاعد فراحتية كمال إلى المستشفى العسكري الجهوي الجامعي بقسنطينة، الشهيد عبد العالي بن بعطوش بالناحية العسكرية الخامسة، حيث أُجريت له كافة الفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص حالته، وهذا قبل تحويله لاستكمال العلاج خارج الوطن في القريب العاجل.

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