الفريق شنقريحة يشارك في المؤتمر التاسع للأمن الدولي بروسيا

انطلقت بالعاصمة الروسية موسكو،الأربعاء فعاليات المؤتمر التاسع للأمن الدولي، الذي تنظمه فيدرالية روسيا.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني “شارك في هذا المؤتمر الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي إلى جانب وزراء دفاع ورؤساء أركان جيوش وخبراء أمنيين يمثلون 109 دولة”.

وافتتحت فعاليات المؤتمر من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، وهو المؤتمر الذي يرتكز على تنظيم جلسات تتناول المحاور والمواضيع التالية:

-الإستقرار الإستراتيجي.. التحولات والآفاق.

-منطقة آسيا في سياق السياسة العامة.

-دور المؤسسات العسكرية في مواجهة جائحة كوفيد-19.

-أمن المعلومات.. المشاكل والحلول.

-التعاون العسكري والتقني بين روسيا ودول إفريقيا ودول الشرق الأوسط.

-التعاون العسكري كوسيلة لمواجهة التحديات والتهديدات في أمريكا اللاتينية.

الأمن في أوروبا.. الواقع والآفاق.

وبمناسبة مشاركته في هذا المؤتمر كان للفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي لقاءً مع وزير دفاع فيدرالية روسيا الفريق الأول شويغو سيرغي كوجوغيفيتش، حضره عن الجانب الجزائري أعضاء الوفد المرافق له وعن الجانب الروسي السيد ديميتري شوغاييف الرئيس المشترك للجنة الحكومية الجزائرية الروسية المكلفة بالتعاون العسكري الروسي، وكذا السيد المدير العام لشركة “روزوبورن إكسبور”.

حيث تناولت المحادثات بين الطرفين حالة التعاون العسكري والتقني بين البلدين وآفاق تطويرها وهي العلاقات التي ما فتئت تتعزز أكثر فأكثر لترتقي إلى مصاف الشراكة الإستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين.

الفريق شنقريحة يلتقي وزير الدفاع الروسي

وإلتقى الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الأربعاء، بوزير الدفاع الروسي بالعاصمة الروسية موسكو.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الدفاع الوطني على فايسبوك، صورا للاجتماع الذي عقده الفريق شنقريحة رئيس اركان الجيش الشعبي الوطني، بوزير الدفاع الروسي.

وشرع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق سعيد شنقريحة، الإثنين، في زيارة إلى روسيا للمشاركة في فعاليات الندوة التاسعة للأمن الدولي.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع أنه “بدعوة من السيد الفريق الأول شويغو سيرغي كوجوغيفيتش، وزير دفاع فيدرالية روسيا، يقوم السيد الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بزيارة رسمية إلى فيدرالية روسيا ابتداء من اليوم 21 يونيو 2021”.

وأوضح المصدر ذاته أن “الفريق سيشارك في فعاليات الندوة التاسعة للأمن الدولي، التي تنظمها فيدرالية روسيا يومي 23 و24 يونيو 2021 بموسكو”.