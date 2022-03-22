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الجزائر

الفريق شنقريحة يشارك في مؤتمر قادة البحريات في الشرق الأوسط

الشروق أونلاين
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الفريق شنقريحة يشارك في مؤتمر قادة البحريات في الشرق الأوسط

شارك الفريق السعيد شنڤريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في الإفتتاح الرسمي لمؤتمر قادة البحريات في الشرق الأوسط الذي يتمحور حول التحديات العالمية في تأمين البحار ومنطقة الشرق الأوسط التي تستدعي الحفاظ على جاهزية القوات البحرية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني “بميناء حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، شارك عدد من الدول بسفن بحرية في معرض ديم ديكس للدفاع البحري، أين رست الفرقاطة “المدمر” رقم المتن 911 التي كانت قد غادرت ميناء الجزائر بتاريخ 04 مارس 2022″.

كما خصّ الفريق السفينة متعددة المهام بالزيارة بحضور اللواء قائد القوات البحرية وسفير الجزائر بالدوحة، وتوجه الفريق إلى طاقم السفينة بكلمة ذكرهم فيها بأهمية مشاركة الجزائر في هذا المعرض.

وأدى الفريق السعيد شنڤريحة زيارة لسفينة التدريب “الدوحة QTS-91” التابعة لكلية “محمد بن غانم” البحرية والتي تعكف على تدريب الدفعة القطرية الأولى في إطار التكوين الوطني لضباط البحرية.

وفي هذا الخصوص، دعا الفريق لبرمجة زيارة لهذه السفينة إلى الجزائر خلال الفترة التدريبية، ليوقع بعدها على السجل الذهبي ويتلقى هدية رمزية من قائد سفينة الدوحة.

تجدر الإشارة إلى أنه كانت للفريق السعيد شنڤريحة، جولة أخرى في معرض ديم ديكس زار فيها الجناح الصيني أين تلقى عرضا حول أحدث المنتجات العسكرية لجمهورية الصين الشعبية.

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