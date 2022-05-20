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الجزائر
خلال زيارته إلى الناحية العسكرية الخامسة

الفريق شنقريحة يشدد على التطور المستمر لوحدات الجيش

نوارة باشوش
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الفريق شنقريحة يشدد على التطور المستمر لوحدات الجيش

أكد الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الخميس، على ضرورة التطور الفعلي والتحسن الحقيقي لمستوى لوحدات الجيش، من خلال إيلاء أهمية قصوى لتحضير وإجراء التمارين الاختبارية المختلفة المستويات والخطط، من أجل تجسيد التطور المنشود وتعزيز النتائج المحققة.

وحسب ما جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن الفريق السعيد شنقريحة، وخلال الزيارة الميدانية التي قام بها إلى الناحية العسكرية الخامسة، أشرف، بالميدان الخامس للرمي والمناورات لأمدوكال، على تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي بالذخيرة الحية الموسوم “ردع 2022″، نفذته وحدات الفرقة الأولى المدرعة، فضلا عن وحدات من مختلف القوات والأسلحة.

واستمع الفريق ـ يضيف البيان ـ إلى عرضين قدمهما كل من قائد الناحية العسكرية الخامسة، وقائد الفرقة الأولى المدرعة، تضمنت الفكرة العامة ومراحل تنفيذ التمرين، الذي جرى على مرحلتين، الأولى نظرية شارك فيها أركانات القيادات الجهوية والوحدات المشاركة، والثانية ديناميكية أقحمت خلالها الوحدات المنفذة للتمرين.

وأكد هذا التمرين، يقول بيان وزارة الدفاع الوطني، بصورة واضحة القدرة التي تتمتع بها الوحدات المشاركة في مجال التنفيذ الناجح للمهام المسندة، وهو ما يعد نجاحا آخر وثمرة من ثمار التحكم الجيد للأطقم في مختلف الأسلحة والمعدات الحديثة ذات التكنولوجيا العالية، ويؤكد أيضا التطور والجاهزية العملياتية التي بلغتها قواتنا المسلحة في السنوات الأخيرة.

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