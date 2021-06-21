الفريق شنقريحة يشرع في زيارة رسمية إلى روسيا

للمشاركة في فعاليات الندوة التاسعة للأمن الدولي

يشرع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق سعيد شنقريحة، الإثنين، في زيارة إلى روسيا للمشاركة في فعاليات الندوة التاسعة للأمن الدولي.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع أنه “بدعوة من السيد الفريق الأول شويغو سيرغي كوجوغيفيتش، وزير دفاع فيدرالية روسيا، يقوم السيد الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بزيارة رسمية إلى فيدرالية روسيا ابتداء من اليوم 21 يونيو 2021”.

وأوضح المصدر ذاته أن “الفريق سيشارك في فعاليات الندوة التاسعة للأمن الدولي، التي تنظمها فيدرالية روسيا يومي 23 و24 يونيو 2021 بموسكو”.