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رياضة

الفريق شنقريحة يشرف على انطلاق فعاليات المسابقة العسكرية الدولية السينوتقنية

الشروق أونلاين
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الفريق شنقريحة يشرف على انطلاق فعاليات المسابقة العسكرية الدولية السينوتقنية

أشرف، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة، الأحد، على الإفتتاح الرسمي لفعاليات المسابقة العسكرية الدولية السينوتقنية “الصديق الوفي 2021″

وتم الإفتتاح الرسمي للفعاليات بمركز تجمع وتحضير الفرق الرياضية العسكرية الشهيد مسعود بوجريو ببن عكنون بالجزائر العاصمة، وذلك بحضور الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان وعدد من أعضاء الحكومة والسلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.

التظاهرة الرياضية التي تمتد إلى غاية 30 أوت الجاري، تحتضنها الجزائر لأول مرة في اطار الألعاب العسكرية الدولية المنظمة سنويا يفيدرالية روسيا.

وتعرف المسابقة مشاركة، إلى جانب المنتخب الوطني العسكري الجزائري، أربعة منتخبات عسكرية وهي: منتخب روسيا الفيديرالية، بيلاروسيا، أوزبكستان وفيتنام.

وأكد الفريق خلال كلمة افتتاح المسابقة العسكرية الدولية على أهمية التكوين المتخصص الذي يوليه الجيش الوطني الشعبي.

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