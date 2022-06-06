الفريق شنقريحة يشرف على تمرين بالذخيرة الحيّة في تندوف

يشرف الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، على تنفيذ تمرين تكتيكي ليلي بالذخيرة الحية، على مستوى القطاع العملياتي الجنوبي بتندوف.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فقد شرع الفريق السعيد شنڤريحة، ابتداء من الإثنين، في زيارة عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الثالثة ببشار.

وسيعقد الفريق شنقريحة لقاء توجيهيا مع مستخدمي هذه الناحية، قبل أن يشرف على التمرين التكتيكي، يضيف البيان.

وقد استهل الفريق شنقريحة زيارته من القطاع العملياتي الجنوبي بتندوف، أين ألقى بالمناسبة كلمة توجيهية جاء فيها:

إن التحول العميق لأنماط الحروب الحديثة، قد أبرز بشكل قطعي أن تحقيق النصر في المعركة، لا يتوقف فقط على نوعية السلاح ومنظوماته المتطورة، التي تحوز عليها الجيوش. بل يتوقف أيضا وبالأساس، على ذهنية المقاتل ونوعية تكوينه، ومستوى تحضيره البدني والنفسي، وكذا قدرته على اتخاذ القرارات الصائبة، في كافة ظروف ومراحل المعركة. فكما يقال المعارك تكسب أولا وقبل كل شيء في قلوب الرجال. وفي هذا الصدد بالذات، يحوز الجيش الوطني الشعبي على مورد بشري متفرد، يملك من الخصائص النفسية والمعنوية ما تؤهله لأن يكون من أفضل المقاتلين، الذين يحسب لهم ألف حساب. وذلك بحكم الرصيد التاريخي للإنسان الجزائري الحافل بالبطولات والأمجاد عبر العصور، وبحكم كذلك ترسخ أفكار العزة والإباء والحرية في ضميره الجمعي. لهذا الغرض، ومن أجل بلـوغ التطلعات المشروعة للجيش الوطني الشعبي، في تحقيق أعلى درجات القوة والجاهزية العملياتية، فقد حرصت القيادة العليا على الاعتماد على مبدأ الاستثمار المربح في هذا العنصر البشري. من منطلق أنه الثروة الحقيقية وحجر الزاوية، التي تُبنى على أساسها كل المقاربات والاستراتيجيات الجادة.

كما أكد الفريق كذلك أنّ نجاح التمارين المختلفة المستويات هو انعكاس حقيقي لصوابية المقاربة الواقعية المتبناة في هذا الإطار، والهادفة إلى تحضير قواتنا المسلحة لمواجهة أي طارئ، بكل اقتدار وفي كل الظروف والأحوال:

من هذا المنطلق، فإنّ صوابية هذه المقاربة الواقعية لترقية قدرات المورد البشري في الجيش الوطني الشعبي، تتجلى على وجه الخصوص في نجاح التمارين المختلفة المستويات، التي تنفذ في ختام برامج تحضير القوات لكل سنة. هذه التمارين التي نرمي من خلالها إلى تحيين وتكييف برامج التحضير القتالي مع التحديات المستجدة، والتحسين المتواصل لمستوى التمرس المهني للأفراد العسكريين، بمختلف فئاتهم ورتبهم، والارتقاء بقدراتهم المعرفية والنفسية والبدنية إلى ما يتوافق مع مبتغانا الأسمى، ألا وهو تحضير قواتنا المسلحة لمواجهة أي طارئ، بكل اقتدار وفي كل الظروف والأحوال.

بالفيديو.. الفريق شنقريحة يشرف على تمرين تكتيكي بالذخيرة الحيّة في وهران

وفي 24 ماي 2022، أشرف الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي يوم الثلاثاء، على تمرين تكتيكي بالذخيرة الحيّة، في الناحية العسكرية الثانية.

وحسب بيان لوزارة الدفاع، فقد أجري التمرين من طرف وحدات من اللواء الـ36 من قوات المشاة الآلية، مدعّمة بوحدات من مختلف الأسلحة.

وتمّ ذلك بميدان الرمي والمناورات للناحية العسكرية الثانية بوهران، يضيف ذات البيان.

إعصار 2022.. تمرين للبحرية الجزائرية بالغواصات والصواريخ (صور)

وفي 23 ماي 2022، تابع الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية تمريناً تكتيكياً للقوات البحرية تحت عنوان “إعصار 2022”.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني “في اليوم الثاني من زيارته إلى الناحية العسكرية الثانية، تنقل السيد الفريق إلى القاعدة البحرية الرئيسية المرسى الكبير، أين كان في استقباله السيد اللواء محفوظ بن مداح، قائد القوات البحرية، ليستمع بعدها وبحضور اللواء جمال حاج لعروسي، قائد الناحية العسكرية الثانية واللواء حسنات بلقاسم، رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركـان الجيش الوطني الشعبي بالنيابة، إلى عرض حول الفكرة العامة ومراحل تنفيذ تمرين تكتيكي للقوات البحرية مع الرمي بصاروخ مضاد للسطح تحت عنوان “إعصار 2022”.

وتابع البيان “تنفذه وحدات من القوات البحرية بما فيها الغواصات والطيران البحري ووحدات برية، ليقوم بعد ذلك السيد الفريق بتفتيش التشكيلات البحرية المشاركة وزيارة بعض الوحدات العائمة، للوقوف على درجة جاهزيتها والاطلاع عن قرب على مختلف مكوناتها والتجهيزات العصرية وأنظمة الأسلحة المتطورة التي تحوز عليها”.

واوضح في ذات السياق “ومن على متن سفينة القيادة ونشر القوات “قلعة بني عباس” رقم المتن 474 ، تابع السيد الفريق، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، عن كثب مجريات الرمي بصاروخ مضاد للسطح من غراب قاذف للصواريخ على هدف بحري، وذلك بمضلع الرمي للواجهة البحرية الغربية. ليتابع بعدها، تنفيذ مختلف الأعمال القتالية البحرية المبرمجة، لاسيما منها تنفيذ رمايات نيران مدفعية”.

بالمقابل فان التمرين تم تنفيذه باحترافية كبيرة من قبل الوحدات البحرية المشاركة، وهو ما ظهر جليا من خلال التنسيق الجيد بين مختلف التشكيلات والتنفيذ الدقيق لمختلف المراحل المسطرة للتمرين، حيث تم بنجاح تدمير الهدف السطحي بدقة عالية، فضلا عن إجراء رمايات النيران المدفعية على الهدف البحري بكفاءة عالية، وهو ما يُعد نجاحا آخر وثمرة من ثمار التحكم الجيد للأطقم في مختلف الأسلحة والمعدات، ما يؤكد التطور والجاهزية العملياتية التي بلغتها وحدات القوات البحرية الجزائرية خلال السنوات الأخيرة.