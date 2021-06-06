الفريق شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين “سحق 2021” بالذخيرة الحية في الجلفة

أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق السعيد شنقريحة، الأحد، على تنفيذ تمرين بياني”سحق 2021″ بالذخيرة الحية بميدان الرمي والمناورات بالجلفة.

بيان وزارة الدفاع الوطني:

مواصلة لسلسلة التمارين المنفذة على مستوى مختلف النواحي العسكرية، المندرجة في إطار اختتام سنة التحضير القتالي 2020-2021، أشرف السيد الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يوم 06 جوان 2021، بميدان الرمي والمناورات التابع للفرقة 12 مشاة ميكانيكية بالجلفة/ن.ع.1، على تنفيذ تمرين بياني بالذخيرة الحية “سحق 2021″، نفذته الوحدات الفرعية للفرقة، بمشاركة وحدات من القوات البرية والجوية وقوات الدفاع الجوي عن الإقليم.

في البداية، استمع السيد الفريق إلى عروض قدمها كل من قائد الناحية العسكرية الأولى، وقائد الفرقة 12 مشاة ميكانيكية، تضمنت الفكرة العامة للتمرين ومراحل تنفيذه.

وبميدان الرمي والمناورات، تابع السيد الفريق عن كثب مجريات التمرين الذي نُفذ في ظروف قريبة من الواقع، تقدمته طائرة الاستطلاع للقيادة العليا، متبوعة بوحدات مختلف القوات البرية والجوية والدفاع الجوي، وفقا للخطة الموضوعة، وتماشيـا مع الأهــداف المسطرة، والمتمثلة أساسا في صقل مهارات الأركانات في تحضير وتنظيم الأعمال القتالية والتنسيق بين مختلف القوات، فضلا عن إكساب القادة الخبرة في السيطرة على الوحدات، وتمكين الأطقم من اكتساب مهارات أكثر في التحكم في منظومات الأسلحة، واختبار القدرة على التنفيذ الناجح للمهام القتالية الموكلة.

تنفيذ هذا التمرين أكد بصورة واضحة القدرة التي تتمتع بها الوحدات المشاركة في مجال التنفيذ الناجح للمهام المسندة، وهو ما يعد نجاحا آخر وثمرة من ثمار التحكم الجيد للأطقم في مختلف الأسلحة والمعدات الحديثة ذات التكنولوجيا العالية، ويؤكد أيضا التطور والجاهزية العملياتية التي بلغتها قواتنا المسلحة في السنوات الأخيرة.



في نهاية التمرين، التقى السيد الفريق بأفراد الوحدات المشاركة، وهنأهم على الجهود المضنية التي بذلوها طيلة سنة التحضير القتالي وكذا خلال تحضير وتنفيذ هذا التمرين، وأكد لهم أن التطور الفعلي والتحسن الحقيقي للمستوى، يستلزمان بالضرورة إيلاء أهمية قصوى، لتحضير وإجراء التمارين الاختبارية المختلفة المستويات والخطط، لاسيما في نهاية البرنامج السنوي لتحضير القوات، مسديا لهم في الأخير، جملة من التعليمات والتوجيهات تصب في مجملها على ضرورة التقييم الموضوعي لنتائج هذا التمرين، من أجل تحقيق التطور المنشود.

بعدها قام السيد الفريق بتفتيش الوحدات المشاركة في هذا التمرين، وزيارة بعض الوحدات.