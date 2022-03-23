الفريق شنقريحة يلتقي الممثل الشخصي لأمير دولة قطر

حضي الفريق السعيد شنڨريحة، على هامش مشاركته في معرض ديمديكس 2022، بلقاء خاص بالديوان الأميري مع سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، الممثل الشخصي لسمو أمير دولة قطر، عكس مستوى العلاقات المتميزة التي تجمع الجزائر وقطر.

واستُقبل بعدها الفريق شنقريحة من طرف وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمان بن جاسم آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر.

وتثمينا لمشاركة الجزائر في الطبعة السابعة من معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري، كان للفريق السعيد شنڤريحة لقاء خاص مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الدفاع الدكتور خالد بن محمد العطية، الذي أشاد بمكانة الجزائر وسياستها الدفاعية كما نوه بمشاركتها بالفرقاطة المدمر رقم المتن 911 في هذا المعرض.

هذا وكان للفريق لقاء آخر مع مستشار سمو أمير دولة قطر لشؤون الدفاع الفريق أول حمد بن علي العطية حيث تباحث الطرفان أهمية العقيدة العسكرية الثابتة وكذا التكوين ودورهما في بنية مؤسسة عسكرية كفؤة وعصرية.