الفريق شنقريحة يلقي النظرة الأخيرة على جثمان الفقيد العميد عبد الحكيم ڨعشي

قام الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الجمعة، بإلقاء النظرة الأخيرة وتلاوة فاتحة الكتاب على جثمان الفقيد العميد عبد الحكيم ڨعشي قائد المدرسة الوطنية للصحة العسكرية، بالمستشفى المركزي للجيش “محمد الصغير نقاش”.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني “وهذا بحضور كل من الفريق الأول بن علي بن علي قائد الحرس الجمهوري، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، قادة القوات، قائد الدرك الوطني قائد الناحية العسكرية الأولى، رؤساء الدوائر، المديرون ورؤساء المصالح المركزية بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي وكذا إطارات ومستخدمي المستشفى المركزي للجيش”.

وتابع البيان “وأمام هذا المصاب الجلل، جدد السيد الفريق أصالة عن نفسه وباسم كافة إطارات وأفراد الجيش الوطني الشعبي، أخلص التعازي وأصدق مشاعر المواساة إلى عائلة الفقيد، مذكرا بمناقبه خلال مسيرته المهنية، متضرعا إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.