الفريق شنقريحة يهنئ أشبال بلماضي ويشكر المناصرين  

هنأ الفريق السعيد شنقريحة أشبال بلماضي عقب فوزهم على منتخب الكامرون في مباراة السد ذهاب في إطار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم بقطر 2022.

وجاء في منشور لوزارة الدفاع “أهنئكم بإسمي وباسم جميع مستخدمي الجيش الوطني الشعبي على هذا الانتصار البطولي خارج الديار في انتظار تثبيت التأهل يوم الثلاثاء المقبل إنشاء الله في مبارة الإياب”.

وتابع “كما أنوه بدور المناصرين الذين تنقلوا للكامرون لتشجيعكم و مؤازرتكم في صورة عكست اللحمة والإنتماء. هنيئا مرة أخرى و تحيا الجزائر”.