الفريق شنڨريحة يزور الوحدات المشاركة في إطفاء الحرائق بتيزي وزو وبجاية

يزور الفريق الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الأربعاء، الوحدات المشاركة في إطفاء الحرائق بتيزي وزو وبجاية بالناحيتين العسكريتين الأولى والخامسة.

بيان وزارة الدفاع الوطني

قام السيد الفريق السعيد شنڨريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأربعاء11 أوت 2021، مرفوقا بكل من اللواء علي سيدان، قائد الناحية العسكرية الأولى واللواء حمبلي نور الدين قائد الناحية العسكرية الخامسة، بزيارة ميدانية إلى المفارز العسكرية المشاركة في عمليات إطفاء الحرائق التابعة لكل من الكتيبة الثامنة مشاة خفيفة، المتواجدة بفريحة ولاية تيزي وزو بالناحية العسكرية الأولى، والكتيبة الرابعة للمشاة الخفيفة، المتواجدة بأدكار، بولاية بجاية، بالناحية العسكرية الخامسة.

خلال هذه الزيارة وقف السيد الفريق على أخر التطورات الميدانية والجهود المبذولة من طرف مفارز الجيش الوطني الشعبي لإطفاء الحرائق و إنقاذ المواطنين ومد يد المساعدة للسكان المتضررين والتي سجلت خلالها بكل أسف استشهاد 28 عسكريا وإصابة 14 أخرين بحروق متفاوتة الخطورة.

بالمناسبة، وقف السيد الفريق دقيقة صمت على أرواح شهداء الواجب الوطني، ليخاطب بعدها أفراد هذه الوحدات بكلمة تحفيزية أشاد خلالها بالعمل البطولي لكل العسكريين المرابطين في المكان، ونقل إلى الأفراد العسكريين المشاركين في هذه العملية الإنسانية تحيات وتقدير وتشجيع السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني. كما جدد السيد الفريق تعازيه القلبية الخالصة إلى زملاء وأهالي وعائلات شهداء الواجب الوطني، اللذين سقطوا في سبيل إنقاذ أرواح المواطنين الأبرياء متمنيا الشفاء العاجل للجرحى، حاثا الجميع على مواصلة العمل لأداء هذا الواجب الإنساني النبيل.

عقب ذلك وقف السيد الفريق بعين المكان على التشكيل العملياتي لهذه الوحدات وعلى ظروف عملها، مسديا لأفرادها جملة من التوجيهات.