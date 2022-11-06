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الفريق ضاحي خلفان: احتفال المسلمين بالهالوين كارثة أخلاقية

الشروق أونلاين
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الفريق ضاحي خلفان: احتفال المسلمين بالهالوين كارثة أخلاقية
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الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي

انتقد الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي “السماح للمسلمين باحتفالات الهالوين” واصفا إياها بالكارثة الأخلاقية.

وقال خلفان في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر: “السماح للمسلمين بإحتفالات الهالوين كارثة أخلاقية تضرب في صميم قيمنا العربية والإسلامية”.

وأضاف في تغريدة أخرى “إنها احتفالات شيطانية بكل ما تعني هذه الكلمة من خروج عن المألوف”.

وأضاف في تغريدة أخرى: “في ظل هذه الهجمة الشرسة على القيم والأخلاق الرصينة علينا أن نشكل جدارا منيعا عصيا على المخربين اختراقه قائم على إعلاء أوامر الله بالمعروف ونواهيه عن المنكر.. وأي تخاذل في عزيمتنا سيكون سببا لدمار قيمنا ومجتمعاتنا”.

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