“الفريق قام بعمل جبار وسنعمل على تأهيل ملعب بن حداد”

رئيس رائد القبة.. رياض لشهب:

أكد رياض لشهب، رئيس رائد القبة، على جاهزية فريقه لبداية البطولة، خاصة مع توفر كل الظروف اللازمة من أجل تقديم موسم استثنائي، كما عاد للحديث عن مشروعه رفقة الرائد واعتماده على الشبان في المستقبل، وشرح وضعية ملعب بن حداد ومدى جاهزيته من أجل الموسم الجديد.

وتحدث رياض لشهب في مباشر جمعه رفقة صفحة الأنصار السبت، حيث قال: “تربص الأكابر مر في ظروف حسنة والمدرب قام بعمل جبار لتجهيز التشكيلة بالتدرب صباح ومساء للتحضير البدني الجيد”.

وعاد للمباريات الودية، وقال: “الفريق خاض 3 مقابلات ودية في تونس أمام الأكاديمية الإفريقية ووفاق سطيف وشباب قسنطينة التي كانت معيار للمدرب بن دريس لتجريب جميع اللاعبين”.

“بوعلام عميروش رمز القبة ويجب أن يتواجد في الفريق”

كما برر لشهب سبب رفضه لمواجهة المولودية وبارادو، وتفضيله للاتحاد قائلا: “فريق مولودية الجزائر طلب مواجهتنا يوم 6 سبتمبر واعتذرنا لهم بسبب برنامج الفريق، وسنقوم بمواجهة اتحاد العاصمة يوم 9 سبتمبر وبعدها شبيبة الأبيار، أما بالنسبة لفريق بارادو فليس بالمنافس الذي نحتاجه قبل بداية البطولة”.

وعاد لمدرسة القبة التي يريد بعثها، وعن تواجد بوعلام عميروش أضاف: “تربص الشبان مر بظروف حسنة من حيث المبيت والمأكل وقام المدرب بإجراء مباريات ودية أمام الناحية العسكرية لتجربة اللاعبين”.

وتحدث عن مشروع الإدارة مع الشبان وقال: “سنقوم مستقبلا بإجراء دورات كروية بين 8 فرق ومتابعة أحسن العناصر لضمهم لفريق رائد القبة، بوعلام عميروش سيبدأ مهامه هذا الأسبوع في تأطير الأصاغر وسنستفيد منه في الفئات الشبانية”.

وشرح لشهب وضعية ملعب بن حداد، موضحا: “لجنة تأهيل الملاعب ستزور ملعب بن حداد يوم 4 سبتمبر لترسيم تأهيله بعد إصلاح “الروتوشات” المدونة سابقا، المشكلة ليست في تأهيل الملعب أو لا، بل يجب إصلاحه كليا من حيت المرافق والمدرجات حتى يتمكن جمهور القبة من مشاهدة فريقه ومن غير المعقول دخول ألفي مناصر و5 آلاف تبقى خارج الملعب”.

ط/بوغراب