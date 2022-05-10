-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
ملتميديا
منوعات
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
الفساد في الكاف
باقي بوخالفة
2022/05/10
120
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
مثول مرتقب لمدير ميناء مستغانم المقال أمام العدالة
وزير العدل: تطبيق القانون على الناس لا ينبغي أن يمس كرامتهم أو حقوقهم الأساسية
18 مليارا تجرّ 28 إطارا إلى أروقة العدالة
مفتشة بوزارة التربية: هذه هي تعليمات بلعابد حول مواضيع البكالوريا والتعليم المتوسط
الكشف عن تاريخ سحب استدعائي امتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا
بن باحمد: الجزائر ليست مفرغة لأدوية المخابر الدولية
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
أمطار رعدية عبر 6 ولايات شرقية
2022/05/10
هذه نسبة امتلاء السدود بعد الأمطار الأخيرة
2022/05/09
هذا ما قاله الإعلام الكاميروني عن قرار الفيفا الجديد
2022/05/08
الكشف عن تاريخ سحب استدعائي امتحاني شهادة التعليم المتوسط والبكالوريا
2022/05/08
قضية سلطانة خيا: ناشطة أمريكية تخوض إضرابا عن الطعام ببوجدور
2022/05/09
الرأي
المزيد
الحقُّ ما شهدت به “هآرتس”!
حسين لقرع
2022/05/10
لماذا يوجد تحوُّلٌ في العلاقات الدولية؟
محمد سليم قلالة
2022/05/10
التنافي البرلماني في النظام القانوني الجزائري
موسى بودهان
2022/05/10
شخير العملاق
عبد الناصر بن عيسى
2022/05/09
الجزائر العصيّة
عمار يزلي
2022/05/09