-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الفساد يجرّ رئيس اتحاد الكرة الإسباني السّابق إلى مخفر الأمن

الشروق الرياضي
  • 63
  • 0
الفساد يجرّ رئيس اتحاد الكرة الإسباني السّابق إلى مخفر الأمن
ح.م
لويس روبياليس.

أوقفت الشرطة الإسبانية، الأربعاء، رئيس اتحاد الكرة المحلّي سابقا لويس روبياليس، واقتادته إلى مركز الأمن، بِتهمة تورّطه في قضايا فساد.

وترأّس لويس روبياليس (46 سنة) اتحاد إسبانيا لِكرة القدم، ما بين ماي 2018 وسبتمبر 2023.

وبِمُجرّد أن وطأت قدماه مطار العاصمة مدريد، حيث كان عائدا من جمهورية الدومينيكان (ما بين قارتَي أمريكا الشمالية والجنوبية). حتّى ألقت الشرطة الإسبانية القبض على روبياليس، ونقلته إلى مركز الأمن للاستجواب.

ويُواجه روبياليس تهم “تتعلّق بِمُخالفات في العقود المُوقّعة من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم على مدى السنوات الخمس الماضية، ولا سيما الظروف التي تمّ بِموجبها نقل كأس الإسبانية الممتازة إلى المملكة العربية السعودية (نسخ 2020 و2022 و2023 و2024)”.

كما يُتّهم رئيس اتحاد الكرة الإسباني السّابق بـ “غسل الأموال والفساد التجاري والإدارة غير العادلة والعضوية في مُنظّمة إجرامية”.

وبعد الاستجواب، أطلق الأمن الإسبانيُّ سراحَ لويس روبياليس، في انتظار الحكم النّهائي للقضاء المحلّي لاحقا.

مقالات ذات صلة
إدارة اتحاد العاصمة توجه رسالة للأنصار قبل مواجهة الإياب أمام ريفرز

إدارة اتحاد العاصمة توجه رسالة للأنصار قبل مواجهة الإياب أمام ريفرز

حظر بيع القميص رقم 44 لمنتخب ألمانيا لهذا السبب

حظر بيع القميص رقم 44 لمنتخب ألمانيا لهذا السبب

استبعاد جوان حجام من تشكيلة “يانغ بويز” السويسري لأسباب “تأديبية”

استبعاد جوان حجام من تشكيلة “يانغ بويز” السويسري لأسباب “تأديبية”

أيّ مستقبل لِهذا الدولي الجزائري في روسيا؟

أيّ مستقبل لِهذا الدولي الجزائري في روسيا؟

هذه هي حال لاعبي “الخضر” الجدد بعد عودتهم إلى أنديتهم

هذه هي حال لاعبي “الخضر” الجدد بعد عودتهم إلى أنديتهم

بالصور.. أول حصة تدريبية لسيدات “الخضر” بتونس

بالصور.. أول حصة تدريبية لسيدات “الخضر” بتونس

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد