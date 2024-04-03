الفساد يجرّ رئيس اتحاد الكرة الإسباني السّابق إلى مخفر الأمن

أوقفت الشرطة الإسبانية، الأربعاء، رئيس اتحاد الكرة المحلّي سابقا لويس روبياليس، واقتادته إلى مركز الأمن، بِتهمة تورّطه في قضايا فساد.

وترأّس لويس روبياليس (46 سنة) اتحاد إسبانيا لِكرة القدم، ما بين ماي 2018 وسبتمبر 2023.

وبِمُجرّد أن وطأت قدماه مطار العاصمة مدريد، حيث كان عائدا من جمهورية الدومينيكان (ما بين قارتَي أمريكا الشمالية والجنوبية). حتّى ألقت الشرطة الإسبانية القبض على روبياليس، ونقلته إلى مركز الأمن للاستجواب.

ويُواجه روبياليس تهم “تتعلّق بِمُخالفات في العقود المُوقّعة من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم على مدى السنوات الخمس الماضية، ولا سيما الظروف التي تمّ بِموجبها نقل كأس الإسبانية الممتازة إلى المملكة العربية السعودية (نسخ 2020 و2022 و2023 و2024)”.

كما يُتّهم رئيس اتحاد الكرة الإسباني السّابق بـ “غسل الأموال والفساد التجاري والإدارة غير العادلة والعضوية في مُنظّمة إجرامية”.

وبعد الاستجواب، أطلق الأمن الإسبانيُّ سراحَ لويس روبياليس، في انتظار الحكم النّهائي للقضاء المحلّي لاحقا.