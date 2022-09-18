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الجزائر
غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر تقرر

الفصل في طلب الإفراج عن الصحفي بلقاسم حوام الأحد المقبل

نوارة باشوش
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الفصل في طلب الإفراج عن الصحفي بلقاسم حوام الأحد المقبل
الشروق
بلقاسم حوام

أرجأت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، إلى الأحد القادم الموافق 25 سبتمبر الجاري الفصل في طلب الإفراج عن صحفي “الشروق”، الزميل بلقاسم حوام المتواجد في سجن الحراش منذ 11 يوما بسبب نشره مقالا صحفيا.

وقد رافعت هيأة الدفاع عن الصحفي حوام، أمام هيأة غرفة الاتهام مستعملة كل الأدلة والقرائن التي من شأنها أن تسقط إجراء الحبس المؤقت على موكلها وتناولت الملف واقعة بواقعة خاصة فيما يتعلق بمتابعة هذا الأخير بتهمة “نشر أخبار كاذبة أو مغرضة عمدا، بغرض إحداث اضطراب في السوق ورفع الأسعار” وفقا لقانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، واعتبرت أن موكلها صحفي وليس تاجرا يطبق عليه قانون المضاربة، وذكرت هيأة غرفة الإتهام بعقوبات أخرى يمكن أن تسلط على الزميل في حال ثبوت ارتكابه خطأً مهنيا، باعتبار أن الإفراج هو الأصل والإيداع هو الاستثناء.

كما ركز الدفاع على أن إجراء حبس موكلها خاطئ ومخالف لأحكام الدستور وقانون الإعلام، ومخالف أيضا للمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت الجزائر عليها، خاصة في شقها المتعلق بمنع حبس الصحفي بمناسبة مقالات أو أخبار.

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