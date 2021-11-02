-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الفصل في قضية المدير السابق لعصرنة العدالة في 16 نوفمبر

الشروق أونلاين
  • 214
  • 0
الفصل في قضية المدير السابق لعصرنة العدالة في 16 نوفمبر
أرشيف

ستفصل الغرفة الجزائية الخامسة لدى مجلس قضاء الجزائر في 16 نوفمبر الجاري في قضية المدير العام السابق لعصرنة العدالة عبد الحكيم عكة، المتابع عن ارتكابه جنحة “التزوير واستعمال المزور” و”سوء استغلال الوظيفة”.

وسيتم الفصل في القضية في 16 نوفمبر الجاري، بعد أن تنظر المحكمة في طلب دفاعه “بإرجاع القضية للجدول”، وتقدمت هيئة دفاع المتهم خلال جلسة اليوم، إلى المحكمة بطلب “تقديم جواب” حول صحة شهادة الماجستير الخاصة بالمتهم، لإسقاط جنحة التزوير واستعمال المزور عن المدير العام السابق لعصرنة العدالة، والذي تشير التهم الموجهة إليه استغلاله شهادة جامعية مزورة خلال مساره المهني.

للإشارة، فإن النائب العام كان قد التمس 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية في حق المتهم عكة، فيما أدانته محكمة سيدي أمحمد شهر جوان الماضي بـ5 سنوات حبسا نافذا و600 ألف دج غرامة مالية.

وتضمن الحكم الابتدائي عقوبة تكميلية تتمثل في حرمان المتهم، المتواجد حاليا بسجن القليعة، من تقلد الوظائف العليا في الدولة لمدة خمس سنوات مع تعويض الخزينة العمومية بمليون دج.

ف /ع

مقالات ذات صلة
محامون يطالبون بإلغاء المحاكمات عن بعد

محامون يطالبون بإلغاء المحاكمات عن بعد

القوات البحرية الجزائرية تزاحم القوى العظمى

القوات البحرية الجزائرية تزاحم القوى العظمى

عصابات وطنية تستهدف السيارات الفارهة بسطيف

عصابات وطنية تستهدف السيارات الفارهة بسطيف

 سفارة تركيا: نحيي ذكرى أبطال استقلال الجزائر

 سفارة تركيا: نحيي ذكرى أبطال استقلال الجزائر

وزير النقل يعلن عن مقترح لإلغاء عقوبة سحب رخص السياقة

وزير النقل يعلن عن مقترح لإلغاء عقوبة سحب رخص السياقة

الإطاحة بشبكة لتنظيم رحلات “الحرقة” بالطارف

الإطاحة بشبكة لتنظيم رحلات “الحرقة” بالطارف

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد