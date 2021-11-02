الفصل في قضية المدير السابق لعصرنة العدالة في 16 نوفمبر

ستفصل الغرفة الجزائية الخامسة لدى مجلس قضاء الجزائر في 16 نوفمبر الجاري في قضية المدير العام السابق لعصرنة العدالة عبد الحكيم عكة، المتابع عن ارتكابه جنحة “التزوير واستعمال المزور” و”سوء استغلال الوظيفة”.

وسيتم الفصل في القضية في 16 نوفمبر الجاري، بعد أن تنظر المحكمة في طلب دفاعه “بإرجاع القضية للجدول”، وتقدمت هيئة دفاع المتهم خلال جلسة اليوم، إلى المحكمة بطلب “تقديم جواب” حول صحة شهادة الماجستير الخاصة بالمتهم، لإسقاط جنحة التزوير واستعمال المزور عن المدير العام السابق لعصرنة العدالة، والذي تشير التهم الموجهة إليه استغلاله شهادة جامعية مزورة خلال مساره المهني.

للإشارة، فإن النائب العام كان قد التمس 10 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية في حق المتهم عكة، فيما أدانته محكمة سيدي أمحمد شهر جوان الماضي بـ5 سنوات حبسا نافذا و600 ألف دج غرامة مالية.

وتضمن الحكم الابتدائي عقوبة تكميلية تتمثل في حرمان المتهم، المتواجد حاليا بسجن القليعة، من تقلد الوظائف العليا في الدولة لمدة خمس سنوات مع تعويض الخزينة العمومية بمليون دج.

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