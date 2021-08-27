الفصل في ملف أسعار الدواء خلال 15 يوما!

الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية تخطر المتعاملين

تفصل الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، المنضوية تحت تسيير وزارة الصناعة الصيدلانية، في ملف أسعار الدواء في ظرف 15 يوما، بعد رد المتعاملين في القطاع على المراسلة الموجهة لهم من طرف الوكالة.

وفي تعليمة وجهتها الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية لمتعاملي القطاع بتاريخ 24 أوت الجاري، موقعة من طرف رئيس الوكالة، كمال منصوري، تلقت “الشروق” نسخة منها، أمهلت الوكالة المتعاملين 15 يوما للرد على إخطار الأسعار الذي باشرته الهيئة نفسها، وهذا وفقا لما ينص عليه المرسوم رقم 20-326 الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2020، والمتعلق بمهام وتشكيلة وتنظيم اللجنة الاقتصادية ما بين الوزارية للدواء.

وأكدت التعليمة “ليكن في علم متعاملي المنتجات الصيدلانية أن مهلة 15 يوما ممنوحة لهم للرد على مراسلات إخطار الأسعار بداية من تاريخ تلقي وثيقة الإخطار”، مشددة على أنه في حالة الضرورة القصوى وعدم الرد سيتم اعتماد أسعار اللجنة، كما أن شهادة أسعار يتم استخراجها من طرف المصالح المعنية.

وتسعى الحكومة لإعادة تنظيم عملية استيراد وإنتاج الأدوية محليا لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه المنتجات التي تشهد ندرة منذ سنة 2015، حيث سجلت نقابة الصيادلة الخواص نهاية شهر جويلية المنصرم قائمة تتضمن 80 دواء لا يزال يشهد ندرة على مستوى الصيدليات وهو ما يفرض حسبها التدخل العاجل لوزارتي الصحة والصناعة الصيدلانية لتوفير هذه المنتجات، سواء عبر رفع الإنتاج الوطني، الذي يقتصر اليوم على 80 وحدة إنتاجية تنتج 55 بالمائة من احتياجات السوق أو عبر الاستيراد، مع العلم أن تحقيق الاكتفاء الذاتي يفرض انتاج 70 بالمائة على الأقل من الاستهلاك الوطني للدواء محليا.