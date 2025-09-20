“الفضل يعود للاعبين وكنا قادرين على تسجيل الأفضل”

عبد القادر عمراني مدرب مستقبل الرويسات:

أبدى مدرب مستقبل الرويسات، عبد القادر عمراني، سعادته الكبيرة بالفوز العريض الذي حققه على حساب وفاق سطيف بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الخامسة من الرابطة المحترفة الأولى، مؤكدا أن النتيجة كانت ستكون أكبر لو ركز اللاعبون في بعض الفرص التي أتيحت للفريق.

وقال عمراني في تصريحاته عقبالمباراة: “الفضل الأول يعود للاعبين الذين كانوا منضبطين ومركزين داخل الميدان، طبقوا التعليمات بدقة وقدموا مباراة كبيرة من جميع النواحي”.

مضيفا: “استغلينا الأخطاء الدفاعية لوفاق سطيف بأفضل طريقة ممكنة، وكنا قادرين على تسجيل أهداف أكثر لولا بعض التسرع في اللمسة الأخيرة”.وختم:”وفاق سطيف نادي محترم وأنا سعيد جدا بمردود لاعبي الرويسات”.