الفكرة راودتني قبل 3 سنوات وحققت حلمي رغم كيد البعض..

عبدو كتّاب منظم العرض لـ "الشروق العربي":

كانت سفيرته المُمثلة بشرى عقبي وبناتها تالين وشهد..

مجلة “الشروق العربي” في قلب حدث الموضة “توليب فاشن شو” !!

– بشرى عقبي مشكورة كانت داعمة لي ولهذا المشروع معنويا وماديا..

– العرض شهد حضور العديد من نجوم الفن والمجتمع و”الميديا” تتقدمهم الممثلة القديرة عايدة كشود..

احتضن فندق “ماريوت باب الزوار”، وقبل أيم من الآن، الطبعة الأولى من حدث الموضة “توليب فاشن شو”، والذي شهد حضور العديد من نجوم الفن والمجتمع و”الميديا” تتقدمهم الممثلة القديرة عايدة كشود وسفيرتي العرض: بشرى عقبي وحياة عولة (نجمة مسلسل “يمّا”)، فيما قدمت الحفل الذي تمّيز بالإبهار وبحضور الجمال المنشطة كنزة موسوس.

فكرة العرض راودتني منذ 3 سنوات..

يقول عبدو كتّاب، منظم العرض الذي استقطب العديد من المصممين: “جاءتني فكرة العرض عبر حضوري لمختلف العروض في الجزائر.. حيث وجـدت أن مختلف العروض التي كنت أشارك فيها كمصور فوتوغرافي أو أحضرها كمدعو، تقدم نفس المحتوى، وهو اللباس التقليدي.. من هنا وُلدت “فكرة” المشروع في رأسي وصمّمت أن أقدم شيئا مختلف وغير موجود في الساحة”. ويضيف عبدو: ” الفكرة راودتني منذ حوالي 3 سنوات، بينما بدأت الاشتغال على تطبيقها قبل عامين.. العرض رحبت به بشرى عقبي مشكورة وكانت داعمة رسمية معنويا وماديا لي ولهذا المشروع، إذ دعمته حتى شفناه نجح على أرض الواقع”.

نجحنا رغم كل “المطبات” والصعوبات..

يستطرد عبدو كتّاب كلامه بصوت فيه شجن: “رغم الصعوبات ورغم كل الناس التي وقفت ضد فكرتي.. إلا أنني نفذت الفكرة وترجمتها على أرض الواقع.. ربما من حاول وقف المشروع وافتعل كل تلك الأسباب لإفشاله شعر بالتهديد لذكاء المحتوى أو قوة الفكرة لأنها تعتمد على الشباب مائة بالمائة.. لا أريد الحديث عن “المطبات” التي صادفتني وعن الكواليس.. أريد أن أتكلم عن ولادة مشروعي .. على نجاحه.. على تجسيده على أرض الواقع.. اليوم جئت لأحتفل ودعوت كل من أحب الفكرة وآمن بها وجاء ليشاركني الفرحة في تحدي من تكلموا عن فشلي !! “

طموحي أن أقدم أسبوع للموضة..

يكشف عبدو كتّاب قائلا: “كان هنالك مشاركين دعموا الفكرة في الأول، لكن لاحقا انسحبوا من المشروع لأسباب مهنية كما ذُكر من طرفهم.. لكن رغم ذلك أكملنا التحدي حتى تحقق المشروع.. وطموحنا اليوم أن يكون هذا العرض عبارة عن أسبوع موضة لما لا في القريب العاجل.. أما بالنسبة للعرض الذي شاهدناه اليوم، فهو يضم محتوى جديد من العروض وهي: عرض الأم وابنتها والذي كانت سفيرته الممثلة بشرى عقبي.. اللباس الرجالي.. فساتين السهرة.. اللباس التقليدي وصولا للباس المحجبات والألبسة العصرية”.

فرصة لكل من لم يستطع إبراز موهبته..

الجميل في هذا العرض، هو تقديمه لمجموعة من المواهب في عالم تصميم الأزياء من خلال تقديم عروض خاصة بالشباب لمنح الفرصة لكل من لم يستطع إبراز موهبته.. فكرة العرض تقديم المساعدة لكل المصممين وكل المواهب كون شركة “توليب إيفانتس” مكونة من فريق شبابي يحتاج الدعم والمتابعة.. فريق واجه صعوبات لتعطيل انطلاق هذا المشروع على مدار عامين من قبل أشخاص حاولوا لآخر لحظة إلغاء المشروع وهدمه لغاية في نفس يعقوب !!.

قالوا على العرض:

عبدو كتّاب / منظم العرض:

– هو مهرجان أكثر منه عرض.. شركتنا هي شركة أصدقاء قبل أن تكون شركة وشراكة للعمل.. أتصوّر أننا قدمنا في عرض واحد كل ما تحتاجه العائلة الجزائرية.. قدمنا التقليدي والعصري وجمعنا بين الرجل المرأة والطفل بعرض واحد وهذا بحد ذاته كان تحدي كبير.

بشرى عقبي / ممثلة:

– شخصيا عشت هذه التجربة مع بناتي من خلال مشاركتي لهم في ارتداء نفس اللباس، ولهذا عندما اتصل بي عبدو لأكون سفيرة لعرض “ماماتي فاشن شو” الصراحة وافقت دون شرط.. “لأنو بهذه الطريقة الأم ما تبقاش تحوّس واش تلبس هي وبناتها .. يلبسو نفس الزي لكن بحجم مختلف”.

حياة عولة / ممثلة:

– أنا كنت سفيرة لباس السهرة اليوم.. الصراحة أعجبتني الفكرة وقررت باش نكون سفيرة لهذه الفئة.. الجميل في العرض أنو يضوي على المواهب المغمورة في عالم التصميم والأزياء وأنا من منبركم هذا أشكر القائمين اللي فكروا فيّا.

كوثر وعلال / مصارعة جيدو:

– أشكر القائمين على الدعوة وعلى التكريم الخاص اللي حضيت بيه الليلة.. عجبني العرض بزاف، واللافت كان أنو منظمي العرض هم شباب والمصممين هم شباب أيضا.. عجبني تصميم عبدو على تحقيق حلمو على مدار سنتين، واليوم كلنا جينا باش نباركولو، فلا شيء مستحيل ولكل باب مغلق مفتاح نجاح.

كواليس:

– حضر من النجوم: عايدة كشود، سالي بن ناصر (الفهامة)، المصمّمة حفيظة بريكي، رياض بن عمر، عادل إيبيزا، حبيبة براهيمي الفائزة بلقب برنامج “الوزن الرابح”، دلال الفهامة، كوثر وعلال، جميلة منصوري، آمال نصري، نوارة براح (أم الخير “بنت البلاد”)، نبيلة شيباح، يحي طبيش، فرقة البراعم الغنائية وغيرهم..

– خريجة مدرسة “ألحان وشباب” جميلة منصوري التي إلتقيناها في الكواليس، كشفت لنا عن تحضيرها هي الأخرى لعرض أزياء خاص بالألبسة التقليدية لمنطقة الجنوب الجزائري والمفاجأة أن أنها ستكون هي صاحبة التصاميم..

– تميّز العرض بتقديم بين كل فقرة وأخرى رقصات شعبية على غرار الرقصة العاصمية والقبائلية في شكل لوحات استعراضية لفتت أنظار الحضور، وأكدت على أصالة كل منطقة من مناطق الجزائر الحبيبة.

– الفنانة آمال نصري أشعلت السهرة بأدائها لمجموعة من الأغاني الرايوية، ونالت تصفيق كبير من الجمهور الحاضر الذي ردد معها جميع الأغاني..

– كرّم العرض الفنانة عايدة كشود والمصمّمة حفيظة بريكي والرياضية كوثر وعلال الحائزة على الميدالية الذهبية الثامنة في مشوارها.

الإعلان عن خمس مشاريع خاصة بالفاشن شو .. تعّرفوا عليها !!

مشروع “توليب فاشن شو” لن يتوقف عند هذا العرض، إذ كشف عبدو كتّاب عن مشاريع فنية عديدة منها “شو” عبارة عن عرض مواهب للفئة الشابة وفرصة من ثم لمصممي الأزياء الجُدد لتقديم موهبتهم وذلك من خلال عرض سيكون شبابي 100%… عرض “حجابي فاشن شو” وذلك من خلال تنظيم عرض مخصص للمحجبات ومصممات الأزياء الشابات اللاتي لم تجدن فرصة لتقديم تشكيلاتهن.. بالنسبة لـ “ماماتي فاشن شو”، والذي ستكون بشرى عقبى وبناتها شهد وتالين بمثابة الوجه الإعلامي الخاص به، فهو عرض سيهتم بلباس الأم وأبنائها، بينما عرض “ترادسيونال فاشن شو” فهو يُعنى بكل ما هو لباس تقليدي لكل الولايات والمناطق الجزائرية.. وأخيرا عرض “سهرة فاشن شو” المخصص لفساتين السهرة وكذلك للمصممين الجدد في الميدان.