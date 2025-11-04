الفكر الجزائري بتعدّده وغناه يظل جزءا أصيلا من التيار الإنساني العام

الملتقى الدولي "الجزائر في الحضارة" يعزز الدبلوماسية الثقافية الناعمة.. بن دودة:

أشرفت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على افتتاح الملتقى الدولي “الجزائر في الحضارة” المنظم ضمن فعاليات الطبعة الـ28 لصالون الجزائر الدولي للكتاب (سيلا 2025).

وانطلقت مجريات هذا الملتقى بفندق “الأوراسي” بحضور رئيس المجلس الأعلى للغة العربية، صالح بلعيد، رئيس المجمع الجزائري للغة العربية، شريف مريبعي، رئيس المجلس الوطني لحماية وترقية حقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، إضافة إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري، عمار بن جدة، ومديري مؤسسات إعلامية وشخصيات أدبية وجامعية.

وأكدت بن دودة في افتتاح الملتقى، أن هذا الأخير بمثابة “دعوة للتأمل في رحلة الجزائر داخل الحضارة منذ الرسوم الصخرية الأولى في تاسيلي ناجر”، مضيفة أن تاريخ الجزائر “لا يختزل في وقائع الماضي، بل يتجلى كمسار مستمر من الإبداع والمقاومة والنور”.

وأوضحت الوزيرة أن ما يمنح الثقافة الجزائرية خصوصيتها هو “قدرتها على أن تكون جسرا بين الضفتين، بين الذاكرة والمستقبل، بين الروح والعقل، بين الانفتاح والانتماء”، مشيرة إلى أن الجزائر “لا تنظر إلى الحضارة كمرآة تعكس صورتها، بل كمساحة تشارك في تشكيلها”، وأن هذا الملتقى “يؤكد بأن الفكر الجزائري بتعدده وغناه، يظل جزءا أصيلا من التيار الإنساني العام”.

وقد أكدت أيضا في تصريح عقب الافتتاح الرسمي، أن الملتقى “يعزز الدبلوماسية الثقافية الناعمة” التي تنتهجها الجزائر من خلال “تفعيل دور الثقافة والتعريف بما تزخر به من حضارة وثقافة”، مذكرة في هذا الإطار بسياسة حماية التراث الثقافي المادي واللامادي من السطو والاعتداء.

ومن جهته، تناول رئيس اللجنة العلمية للملتقى، بوزيد بومدين، في مداخلته، النصوص الجزائرية عبر مختلف الحقب الزمنية والتي تميزت بمحلية انتمائها وكان لها تأثير الجغرافيا والتحولات السياسية والاجتماعية والكونية في امتدادها وطبيعة نزعتها، مذكرا في هذا السياق بنصوص القديس أوغستين وأبوليوس والأمير عبد القادر والشيخ محمد بن عبد الكريم المغيلي ومالك بن نبي ومحمد ديب ومحمد أركون وكلها نصوص -يقول- “تتميز ببعدها الإنساني في جوهرها وتحمل صفة الحوار والتفاهم”.

ويشارك في هذا الملتقى العديد من الباحثين والجامعيين، من الجزائر وخارجها، حيث سيتناولون مواضيع متعلقة بالإبداع الحضاري للجزائر عبر الآثار والنقوش وتراثها المادي وغير المادي، وهذا من خلال محورين كبيرين هما “الجزائر، موطن الفكر والإبداع والامتداد الثقافي” و”المحلية والعالمية، قيم التواصل والتفاهم”.