الفلاحة ستؤدي دورا كبيرا في خطة الإنعاش الاقتصادي

طالب بالحد من الاستيراد العشوائي..عطوشي:

أكد الرئيس المدير العام للشركة العمومية المختصة في التسويق وصناعة الجرارات والآلات الفلاحية، صالح عطوشي أن برامج الشراكة حققت النتائج المرجوة في تطوير الإنتاج الفلاحي بعد أن بلغت نسبة الإدماج حوالي 70 بالمائة بالنسبة للحاصدات وحوالي 45 بالمائة بالنسبة للجرارات.

وكشف عطوشي لبرنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى، أنه “تم إنشاء خلال السنوات القليلة الماضية عدة شركات مختلطة متخصصة في صناعة المعدات الفلاحية وهذا بهدف النهوض بالقطاع الفلاحي والرفع من القدرة الإنتاجية.

وأوضح أن “برنامج تصنيع الآلات الفلاحية انطلق في سنوات السبعينات من خلال إنشاء عدة شركات وطنية يتم حاليا عصرنتها بدعم من الدولة في إطار تطوير الصناعة الفلاحية وتشجيع الفلاح على العمل من أجل الرفع من القدرة الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق الوطنية من المنتوجات الفلاحية”.

وأشار عطوشي إلى أن “القدرات الإنتاجية للمعدات والآلات الزراعية ارتفعت بنحو خمسة آلاف جرار سنويا، بعد أن تم إنشاء شركة مختلطة مع العملاق الأمريكي في الصناعة الميكانيكية الفلاحية “ماسي فيرغسون” وبحوالي ألف حاصدة سنويا مع الشريك الفلندي الرائد في هذا المجال.

من جانب آخر، ثمن ذات المتحدث تعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء الأخير لما طالب بتشجيع الاستثمار في القطاع الفلاحي، وفق رؤية جديدة، لاسيما في ولايات الجنوب، حيث توفر المياه وشساعة الأراضي الخصبة غير المستغلة.

وأبرز أن “السلطات أصبحت تولي اهتماما كبيرا لقطاع الفلاحة بسبب الدور الكبير الذي سيؤديه في خطة الإنعاش الاقتصادي”.

وفي المقابل، طالب عطوشي بضرورة وضع قوانين تحمي الصناعة الجزائرية في هذا المجال الاستراتيجي والحد من الاستيراد العشوائي الذي لا يخدم الصناعة المحلية، مؤكدا أن “المؤسسات الوطنية تملك القدرات الكافية لتغطية كل طلبات الفلاحين سواء الجرار أو الحصادات أو المحارث وغير ذلك من المعدات الفلاحية”.