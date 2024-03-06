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الجزائر

الفلاحة والرقمنة وسوق الهواتف الذكية على طاولة الحكومة

الشروق أونلاين
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الفلاحة والرقمنة وسوق الهواتف الذكية على طاولة الحكومة

ترأس الوزير الأول، نذير العرباوي، الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، خصّص للاستماع لعدد من العروض القطاعية حول قطاع الفلاحة لاسيما في الجنوب ومسار التحول الرقمي الوطني وسوق الهواتف الذكية.

وأفاد بيان للوزارة الأولى أنه نظرا لأهمية المخزون الوطني الاستراتيجي من الحبوب، استمعت الحكومة إلى عرض حول البرنامج الخاص بتعزيز قدرات تخزين الحبوب، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع إنجاز صوامع التخزين بالإضافة إلى عرض عن وضعية الاستثمارات الفلاحية في الجنوب وآفاق تطويرها ورفع مساهمتها في تجسيد الأهداف المسطرة في مجال تحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف البيان أنه وفي إطار متابعتها للإنجازات والتقدم الحاصل في تنفيذ مشروع التحول الرقمي الوطني الشامل الذي اقره السيد رئيس الجمهورية، استمعت الحكومة، إلى عرض حول رقمنة قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من أجل تسهيل وتسريع الإجراءات الإدارية، لاسيما الانتقال إلى الجيل الثاني من نظام بطاقة “الشفاء”.

كما استعرضت الحكومة أيضا جملة من التدابير المتخذة من أجل تطوير الصناعة الوطنية للحاويات ومرافقة المتعاملين الناشطين في هذا المجال.

هذا واستمعت الحكومة أخيرا إلى عرض حول وضعية السوق الوطنية للهواتف الذكية، والتدابير المقترح اتخاذها لتشجيع إنتاجها محليا لتلبية احتياجات المستهلكين مع مراعاة المخاطر المرتبطة بالأمن السيبراني.

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