الفلاحون يتنفسون الصعداء

أكدوا أن الأمطار والثلوج ستحيي الزرع وتغذي الأنعام

تنفس الفلاحون الصعداء واستبشروا خيرا بالأمطار والثلوج التي تهاطلت على العديد من مناطق الوطن، بعد أشهر طويلة من الجفاف والقحط الذي هدد محاصيل زراعية واسعة، وتسبب في ندرة حادة في الأعلاف التي تضاعفت أسعارها وبات المربون يبيعون قطعانهم تجنبا للخسارة.

توقع بتراجع أسعار البطاطا والمحاصيل الموسمية

وفي هذا الصدد، أكد رئيس الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين عبد اللطيف دلمي في تصريح للشروق أن الأمطار والثلوج التي تهاطلت على العديد من مناطق الوطن تسببت في فرحة كبيرة وسط الفلاحين، “الذين صلوا صلاة شكر لله واستيقظوا صباح الاثنين “زاهيين” وهم يرون الأرض تهتز وترتوي بالأمطار الغزيرة، والثلوج تكتسي مناطق واسعة من الولايات الشرقية والوسطى، حيث غطت حلتها البيضاء الأراضي الجافة، وهو ما يبشر بأيام خير وبركة على القطاع الفلاحي”.

وأضاف دلمي، أن أكثر المحاصيل الاستراتيجية المستفيدة من هذه الأمطار هي القمح والشعير، والتي كانت على وشك الهلاك بسبب الجفاف، “وفي حال استمرار الأمطار لأيام أخرى ستساهم في تسريع نضج هذه المحاصيل وترتوي التربة بالماء، وهو ما يساهم أيضا في امتلاء الآبار والأحواض المائية والسدود الطبيعية، ما يساهم في زيادة إنتاج هذه المواد الأساسية ويقلل من فاتورة استيرادها، خاصة فيما يتعلق بالقمح الذي يتطلب توسعة في زراعته وعدم الاقتصار على الولايات الداخلية وتشجيع زراعته في المناطق الشمالية وحتى الجنوبية ليتسنى للجزائر تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه المادة والتوجه مستقبلا نحو التصدير، وهو أمر ليس بمستحيل وفق ما تتميز به الجزائر من أراض شاسعة ومياه جوفية قادرة على تحويل الصحراء إلى جنة..”.

وستساهم هذه الأمطار أيضا حسب رئيس الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين في سرعة إنبات العشب في المناطق السهبية والرعوية الواسعة، ما يعود بالنفع على قطعان الماشية التي ستأكل وتشبع بعيدا عن الأعلاف المدعمة من الشعير التي باتت لا تكفي المربين الذين تضرروا كثيرا وباتوا يبيعون أغنامهم مخافة الهلاك .

وتوقع محدثنا تراجع أسعار العديد من المحاصيل الفلاحية، التي ستسرع الأمطار من نضجها وجنيها على غرار البطاطا، حيث تستعد العديد من الولايات الشمالية لجني المحاصيل التي هي بأمس الحاجة إلى المياه، “وهذا ما سيزيد في الوفرة والإنتاج، ومن المتوقع أن تدخل هذه المحاصيل إلى الأسواق عشية رمضان وستستمر لأشهر وهذا ما سيعمل على تراجع في الأسعار” التي تشهد هذه الأيام ارتفاعا كبيرا لثمن البطاطا الذي بلغ 120 دج في الأسواق .

وأضاف دلمي أن العديد من أنواع الخضر والفواكه الموسمية ستستفيد من هذا الغيث الذي جاء في وقت مهم ونحن نستعد لاستقبال فصل الربيع الذي تقل فيه الأمطار مقارنة بفصل الشتاء .

وجدير بالذكر أن الثلوج المتساقطة الاثنين طالت حسب مصالح الأرصاد الجوية 16 ولاية وهي تيزي وزو، بجاية، باتنة، البويرة، جيجل، برج بوعريريج، سطيف، قسنطينة، قالمة، سوق اهراس، أم البواقي، باتنة، خنشلة، وتبسة، أما الولايات التي شهدت تساقطا للأمطار فهي: الشلف، تيبازة، البليدة، الجزائر، بومرداس، تيزي وزو وبجاية، جيجل، برج بوعريريج، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة، سوق أهراس، أم البواقي، باتنة، بسكرة، خنشلة، تبسة، تيارت، تيسمسيلت، عين الدفلى، المدية، الجلفة، المسيلة والبويرة.