الفلاحون يدفعون 240 مليار للتأمين على الجفاف والحرائق والأوبئة

1800 شركة تأمين وإعادة تأمين وسماسرة دوليون مُنتظرون بالجزائر

يناقش المؤتمر 49 لمنظّمة التأمينات الإفريقية المنتظر في الجزائر بين 27 و31 ماي الجاري ملف “التأمينات الفلاحية، حل للأمن الغذائي في إفريقيا”، ويرتقب أن يرفع توصيات حول منتجات جديدة للتأمين عن الجفاف والفيضانات والحرائق والأوبئة، في وقت عادل رقم أعمال التأمين الفلاحي في الجزائر 240 مليار سنتيم خلال سنة 2022.

ويقول حسان خليفاتي رئيس لجنة الاتصال والسبونسورينغ والبروتوكول بالجنة المحلية لتنظيم المؤتمر 49 لمنظمة التأمينات الإفريقية في تصريح لـ”الشروق”، إن هذا الحدث الذي ستحتضنه الجزائر في الفترة الممتدة ما بين 27 و31 ماي 2023 بفندق الأوراسي بالجزائر العاصمة، سيكون الأهمّ اقتصاديا على الإطلاق خلال السنة الجارية، إذ سيتم مناقشة ملفات هامة، بحضور1800 مشارك من كافة بقاع العالم، مع العلم أنه تم تسجيل 1560 مشارك لحدّ الساعة، منهم 500 محليون وأزيد من 1000 متعامل أجنبي.

ويؤكّد خليفاتي، أنه سيتم طرح توصيات لمنتجات تأمين جديدة تندرج في إطار مساعي الحفاظ على الأمن الغذائي، على غرار منتجات لتأمين الفلاحين تزامنا والظروف الصعبة التي يشهدها المناخ والتقلبات التي يعرفها المنتوج سواء في الجزائر، أو بكافة دول العالم كمنتجات للتأمين ضدّ الجفاف والأوبئة والتصحّر، وتتماشى هذه التوصيات مع سياسة السلطات الجزائرية التي تصرّ في كل مرة على أهميّة التأمين الفلاحي وضرورته، خاصة في ظل الظروف الأخيرة التي عايشها الفلاحون في الجزائر كالحرائق والجفاف، والتي كلفت السلطات الجزائرية خسائر باهظة خلال السنوات الماضية جراء ضعف ثقافة التأمين لدى الفلاحين.

وحسب محدثنا، تقرر السنة الماضية تنظيم الدورة الثامنة والأربعين للمؤتمر الإفريقي للتأمينات في الجزائر في الفترة الممتدة بين من 28 إلى 31 ماي 2023، تحت رعاية الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، نظرا للأهمية القصوى التي توليها السلطات الجزائرية للأمن الغذائي، حيث سيشارك أزيد من 1000 متعامل بين شركات تأمين وإعادة تأمين وسماسرة تأمين دوليين من القارات الخمس، وسيتمّ تخصيص محور حصري للأمن الغذائي الذي يحتلّ صدارة اهتمامات الدولة الجزائرية إلى جانب الأمن الطاقوي والصحي والرقمي، مع العلم أنه تم لحدّ الساعة تسجيل 40 راعيا للحدث، الذي يُرتقب أن يشهد نجاحا كذلك الذي شهده المؤتمر الـ33 للاتحاد العربي للتأمين السنة الماضية بوهران.

وقُدّر رقم أعمال قطاع التأمين الفلاحي في الجزائر خلال سنة 2022 بـ240 مليار سنتيم، وفقا لأرقام وإحصائيات المجلس الوطني للتأمينات، بارتفاع عادلت نسبته 11.6 بالمائة، كما ارتفعت نسبة التأمين ضد الحرائق والأخطار الفلاحية نسبة 28.4 بالمائة، والتأمين لحماية الغطاء النباتي بـ12 بالمائة، والتأمين عن الحيوانات بنسبة 21.3 بالمائة، وأرجعت وثيقة صادرة عن المجلس الوطني للتأمينات اطلعت عليها “الشروق” ذلك إلى حملات التوعية والتحسيس التي باشرتها الجهات التوصية لإقناع الفلاحين بأهمية التأمين.