الفلك الدولي يحدد موعد عيد الفطر في الجزائر و7 دول عربية   

حدد مركز الفلك الدولي 8 دول سوف تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك 2024، وفقا للحسابات الفلكية من بينها الجزائر.

وقال المركز أن هناك 8 دول تعلن الأربعاء 10 أفريل أول أيام عيد الفطر المبارك، وفقا للحسابات الفلكية، وهي الدول التي بدأت الصيام يوم الاثنين 11 مارس، وهي: الجزائر، مصر، السعودية، الامارات، قطر، سوريا، الكويت والبحرين.

وقال المركز الفلك الدولي أن الدول التي بدأ فيها شهر رمضان يوم الاثنين 11 مارس، وسيكون يوم الثلاثاء 9 أفريل المتمم للشهر الكريم بها، على أن يكون الرأي النهائي لموعد عيد الفطر للدول العربية والإسلامية لرؤية الهلال وفق ما تُعلنه الجهات الرسمية المسئولة عن ذلك.

وأكد مركز الفلك الدولي، أن التوقعات تشير وفقاً للدراسات الفلكية أن هلال الاستطلاع سيتاح رؤيته باستخدام التلسكوب في دول شرق العالم وجنوب أفريقيا، وإمكانية رؤية الهلال بالعين المجردة بصعوبة من وسط آسيا ووسط القارة الأفريقية، ورؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من غرب آسيا.

وأوضح المركز أن تحري رؤية الهلال سيتم يوم الاثنين 8 أفريل، وأن الحسابات الفلكية تشير إلى أن يوم الثلاثاء 9 أفريل سيكون المتمم لشهر رمضان المبارك.