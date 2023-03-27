الفلّاحون والرياضيون والتجّار.. الأكثر عزوفا عن التأمين!

حملة لاستقطاب مكتتبين جدد عبر الرقمنة و"التكافل" والتقسيط

بالموازاة مع مساعي البنوك لاستقطاب زبائن جدد واحتواء أموال السوق السوداء، من خلال الصيرفة الإسلامية، سطّرت شركات التأمين في الجزائر استراتيجية جديدة لجذب الفئات الأكثر عزوفا عن التأمين على غرار الفلّاحين والرياضيين والتجّار وأصحاب المركبات المهترئة، حيث تغيب ثقافة التأمين عن عدد معتبر منهم.

وتسعى شركات التأمين تنفيذا لتعليمات الوزير الأوّل أيمن بن عبد الرحمن ووزير المالية عبد العزيز فايد، لتسجيل مكتتبين جدد خلال سنة 2023، من مختلف الفئات، من خلال تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية والكشف عن منتجات جديدة وتطوير تطبيقات الرقمنة لإتاحة تسديد التأمين عن بعد، واعتماد طريقة التسديد بالتقسيط وانتهاج التأمين التكافلي المطابق لمبادئ الشريعة الإسلامية.

وحسب نائب رئيس الجمعية الوطنية لشركات التأمين وإعادة التأمين حسان خليفاتي، تسعى شركات التأمين لاستقطاب زبائن جدد وتحسيس المتعاملين بأهمية التأمين، خاصة الفئات التي تعرف عزوفا، وذلك من خلال توسيع الرقمنة إلى أقصى درجة لدى شركات التأمين وتسهيل الخدمات، حيث يتسنى للزبون الدفع عن بعد وإجراء العملية بنقرة زر، كما تتيح شركة “أليانس للتأمينات” التي يترأسها، على سبيل المثال لزبائنها الدفع بالتقسيط، في حين تنظّم شركات التأمين حملات تحسيسية وتوعوية لإقناع المتعاملين بأهمية التأمين، والمشاركة في الصالونات والمعارض وكلها خطوات من شأنها تقريب الزبون من المتعامل.

ويشدّد خليفاتي على أن أهم سوق ستكون أمام شركات التأمين خلال السنة الجارية هي سوق المركبات الجديدة، بعد عودة نشاط استيراد السيارات وحتى تصنيعها محليا، حيث تباشر شركات التأمين حملات لإقناع الزبائن وتقدّم عروضا مغرية، خاصة وأنها تضررت بشكل كبير بفعل قرار تجميد استيراد السيارات خلال السنوات الأربع الأخيرة.

وبالمقابل، وحسب افتتاحية العدد الأخير لمجلة التأمينات، للمجلس الوطني للتأمينات، المنشورة عبر موقعه الرسمي، والتي تطرّقت إلى القضايا الحالية والمستقبلية للتأمين الرياضي، فإن قطاع الرياضة شهد نموّا خلال الفترة الأخيرة في الجزائر، حيث كانت دورة الألعاب المتوسطية التاسعة عشر، التي نُظمت في الفترة من 25 جوان إلى 6 جويلية 2022 في وهران دليلا على ذلك، حسب الأمين العام للمجلس عبد الحكيم بن بوعبد الله.

ويرتقب خلال سنة 2023 أيضا، تسليم وبناء العديد من الملاعب الكبيرة والجديدة، بينما سيخضع البعض الآخر للصيانة والتجديد، مواكبة لإيداع الجزائر لملف تنظيم فعاليات كأس إفريقيا للأمم المقرر إجراؤها عام 2025، حيث تظل الجزائر أحد المرشّحين لاحتضان هذه التظاهرة، وتسعى شركات التأمين لاستغلال هذه الفرصة، للانتفاع من الإمكانات القوية في قطاع الرياضة والشباب، التي يفترض عدم إهمالها في سوق التأمين، حسب بن بوعبد الله.

ويتأتى ذلك، وفق المتحدّث، من خلال اعتماد عدة قوانين تنظّم نشاط التأمين في المجال الرياضي من حيث العقود والتعويض وتغطية المخاطر المرتبطة بالمرافق الرياضية والترفيهية، والكشف عن منتجات وخدمات جديدة والتكيّف مع جميع الاحتياجات التي تعبر عنها فئات اللاعبين الرياضيين سواء كانوا هواة أو محترفين.