الفنانة إليسا تبتعد عن تويتر بسبب متابعيها!

ابتعدت الفنانة اللبنانية إليسا عن موقع تويتر، أياما قليلة بعد اختيارها بين 50 مؤثر في العالم، وذلك بسبب متابعيها.

وبحسب ما أعلنت الفنانة إليسا عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر الذي تنشط فيه بشكل دائم، فإن الطاقة السلبية هي التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار المفاجئ الذي حيّر جمهورها.

وكتبت في تغريدة: “رح أختفي شوية عن تويتر لفترة. لأن الطاقة السلبية الموجودة وخصوصي من متابعيني مش مقبولة سلام من الآن وحتى نلتقي”.

ورجح البعض أن الاختفاء سببه الحقيقي انشغالها بالتحضير لألبومها الجديد أنا وبس، والتي طرحت منه أول أغنية، والذي يتنوع بين المصري واللبناني، ويضم 3 أغنيات تتعاون فيها مع الفنان مروان خوري.

ولأن المتابعين أصروا على الجدل بشأن قرارها، عادت إليسا وأكدت أن السبب الوحيد لغيابها عن موقع تويتر هو شعورها بـ”الطاقة السلبية”.

وإحتفلت منذ أيام قليلة بتواجدها في قائمة 50 مؤثر من مشاهير العالم على منصة تويتر بحسب تصنيفات Brandwatch.

واحتلت الفنانة المرتبة 40 متقدمة 7 مراتب عن آخر تصنيف لها العام الماضي. وأكدت أنها الفنانة العربية الوحيدة المتواجدة في القائمة العالمية.

ويتابع إليسا عبر تويتر ما يقارب 16 مليون متابع، أكثرهم من الوسط الفني والإعلامي والمشاهير عبر العالم، وتعدّ من الفنانات المتفاعلات عليه بكثرة، وتغرد يومياً أكثر من مرة، كما تعبر عن آرائها الفنية والسياسية.

وقدمت إليسا عددا من الأعمال الناجحة مؤخرا، وحقق الدويتو الغنائي بينها وسعد لمجرد الجديد “من أول دقيقة” نجاحا كبيرا منذ طرح الفيديو كليب على موقع “يوتيوب”، ووصل إلى حوالي 28 مليون مشاهدة خلال يومين فقط، رغم الجدل الكبير الذي تعرض له العمل.

وتعرضت إليسا لجدل كبير بسبب تعاونها مع سعد لمجرد المتورط في قضايا أخلاقية، أبرزها قضايا التحرش والاعتداء الجنسي خارج الوطن العربي، لكن الأغنية نجحت وحققت انتشارا كبيرا.

وكان آخر حفلات إليسا ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، والذي أحيت فيه حفلاً خاصاً تحت عنوان “المرأة بالسينما العربية”، حيث وجد العديد من نجوم العالم في الحفل.