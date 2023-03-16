الفنانة الإماراتية أحلام في مرمى الانتقادات بسبب “باروكة الألماس”
تعرضت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي لانتقادات لاذعة، خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب ظهورها بباروكة قيل إنها من الألماس.
وظهرت الفنانة المعروفة بعشقها للمجوهرات الكريمة، والتي تستعرضها بمناسبة وبدونها، بشعر مستعار مرصع بأحجار فضية، وتلك كانت إطلالتها اللافتة من حفل الليلة الماسية بموسم الرياض.
هاي راح تتخبل من ورى جورجينا زوجة رونالدو
قبل فترة تكول تقلدني بالمجوهرات.
وحدة من المجلات حسبوا مجوهرات جورجينا طلع الالماس اكثر بهواية من احلام.
هسة هاي لبست باروكة الماس.
— Salah ALobaidy (@SalahALobaidy2) March 15, 2023
وضجت شبكات التواصل بصورة أحلام التي اعتبرها الكثيرون مشيا على جراح الفقراء عبر العالم، خاصة مع اقتراب الشهر الفضيل وحيرة عديد الآباء في كيفية تسيير الأوضاع وتحقيق الاكتفاء لأسرهم.
وقال آخرون بسخرية إن خصلة فقط من الشعر الماسي يمكنها أن تؤمن مستقبله ومستقبل أي فرد، كما لفت البعض إلى أنها تضع أيضا لآلئ في رقبتها، ما يعني حسبهم أن مجموع المجوهرات التي تضعها يحل مشاكل بلد بأسرها.
اخر اطلالات احلام بشعر مستعار من الألماس ؛. طيب اعطيني خصلة منها بس اعيش فيها باقي حياتي 😂😂😂. #matching2023 #النصر_ابها #امطار_الرياض_الان pic.twitter.com/9hk4HnOk2T
— فطومة عسيري 🇸🇦 (@3foji) March 15, 2023
شو ضل اكتر حفلة من الالماس عملت
حلق تريات من الالماس كمان لبست
تياب من الالماس كمان لبست
ولك جابت ميكروفون من الألماس
بسسسس باروكة من الالماس 🤪🤪
بحس أحلام عندا منجم من الألماس وما بتعرف وين بدا تروح فيهن
+بحسا ميزانية دول عم تمشي على الارض 😂
عالعموم الله يزيدا شو دخلنا 🤣🤣 https://t.co/nx8bqthIXN
— 🇸🇾❤️ Sam/سام (@sam9syrian) March 15, 2023
وقال مغردون إن الباروكة يستحيل أن تكون من الألماس لأنه من الأحجار النادرة، مؤكدين بأنها مجرد إكسسوارات براقة فقط.
الالماس نادر جدا لايتواجد الا على بعد ٣٥٠كيلو تحت سطع الارض ليست بهذه الكمية الكبيرة حتي تضعه احلام باروكة
— نواف (@m0336) March 16, 2023
يذكر أن الصور المثيرة للجدل كانت قد نشرتها الفنانة عبر حسابها على إنستغرام، مرفوقة بالتعليق: “أحلام في ألماس”.
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وأحلام الشامسي واحدة من أكثر نجمات العالم العربي عشقاً للمجوهرات، وكثيراً ما تستعرض مجموعات فريدة أمام الجمهور.
ولأن متابعيها كانوا يشككون في أن تكون أصلية، ردت بأنها تمتلك قطعا يفوق سعرها الأربعين والخمسين مليون دولار.
في المناسبات الكبرى ومع فساتين السهرة، تميل أحلام لاعتماد أطقم مجوهرات فاخرة، وعادةً ما تكون من الذهب الأبيض ومرصعة بالألماس.