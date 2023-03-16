الفنانة الإماراتية أحلام في مرمى الانتقادات بسبب “باروكة الألماس”

خصلة منها تؤمن مستقبل فرد وتحل مشاكل بلد

تعرضت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي لانتقادات لاذعة، خلال الساعات القليلة الماضية، بسبب ظهورها بباروكة قيل إنها من الألماس.

وظهرت الفنانة المعروفة بعشقها للمجوهرات الكريمة، والتي تستعرضها بمناسبة وبدونها، بشعر مستعار مرصع بأحجار فضية، وتلك كانت إطلالتها اللافتة من حفل الليلة الماسية بموسم الرياض.

وضجت شبكات التواصل بصورة أحلام التي اعتبرها الكثيرون مشيا على جراح الفقراء عبر العالم، خاصة مع اقتراب الشهر الفضيل وحيرة عديد الآباء في كيفية تسيير الأوضاع وتحقيق الاكتفاء لأسرهم.

وقال آخرون بسخرية إن خصلة فقط من الشعر الماسي يمكنها أن تؤمن مستقبله ومستقبل أي فرد، كما لفت البعض إلى أنها تضع أيضا لآلئ في رقبتها، ما يعني حسبهم أن مجموع المجوهرات التي تضعها يحل مشاكل بلد بأسرها.

وقال مغردون إن الباروكة يستحيل أن تكون من الألماس لأنه من الأحجار النادرة، مؤكدين بأنها مجرد إكسسوارات براقة فقط.

يذكر أن الصور المثيرة للجدل كانت قد نشرتها الفنانة عبر حسابها على إنستغرام، مرفوقة بالتعليق: “أحلام في ألماس”.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ahlam Alshamsi (@ahlamalshamsi)

وأحلام الشامسي واحدة من أكثر نجمات العالم العربي عشقاً للمجوهرات، وكثيراً ما تستعرض مجموعات فريدة أمام الجمهور.

ولأن متابعيها كانوا يشككون في أن تكون أصلية، ردت بأنها تمتلك قطعا يفوق سعرها الأربعين والخمسين مليون دولار.

في المناسبات الكبرى ومع فساتين السهرة، تميل أحلام لاعتماد أطقم مجوهرات فاخرة، وعادةً ما تكون من الذهب الأبيض ومرصعة بالألماس.