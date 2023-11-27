الفنانة السعودية ميلا الزهراني تتعرض لحملة مقاطعة ثم دعم بسبب تغريدة!
تعرضت الفنانة السعودية ميلا الزهراني لحملة مقاطعة، تحولت لدعم بسبب تغريدة عن وطنها فتحت عليها أبواب النقد.
وهاجم نشطاء الممثلة وعارضة الأزياء السعودية، بعد تغريدة شاركتها في وقت سابق على منصة إكس، ترفض من خلالها المزايدة على وطنها، حيث هددت بحذف أي متابع يتجرأ على الإساءة.
#مقاطعه_ميلا_زهراني حاولوا مقاطعتها وزادت متابعاتها عظيم يا شعب طويق 💚كلنا ميلا الزهراني pic.twitter.com/pdqiQgD91i
— نور العتيبي (@ND00R9) November 27, 2023
وقالت الزهراني: “لا مزايدات على وطني في صفحاتي على السوشيال ميديا، ومن سيقوم بذلك سوف يتم حذفه لا مأسوف عليه كائن من يكن، نحن شعب راضي تمام الرضا عن حكومته وملوكه وقراراتهم وهم أولياء أمورنا، ونحن نثق بكل ما يقولون وسنفعل ما يأمرون”.
وأضافت: “وللشعب الفلسطيني ولكل الشعوب العربية المتأثرة قلوبنا معكم ودعواتنا تحيطكم بأن يفرج الله كربكم وسنكون معكم بكل ما استطعنا تحت ظل قيادتنا التي لطالما كانت بصفكم غير آبهين بكل من يحاول تسيد الموقف عبر استغلالكم واستغلال قضاياكم”.
— ميلا الزهراني (@milaalzahrani) November 2, 2023
وشنّ مستخدمون لمنصة إكس حملة شرسة، مدشنين هاشتاغ “مقاطعة ميلا الزهراني”، تصدرت ترند السعودية وبعض البلدان العربية، بسبب الحملة المضادة لدفاع محبيها عنها وعن وجهة نظرها.
ياحلوها مبدعه في التلفزيون وفي x دمتي فخزاً لنا يابنت بلادي🇸🇦🤍🤍. #مقاطعه_ميلا_زهراني pic.twitter.com/ljxNZwKG4I
— حُ (@K66N) November 27, 2023
ولم يكتف متابعوها بدعمها على الهاشتاغ المناهض، بل أطلقوا هاشتاغات آخرى، على غرار “دعم ميلا الزهراني – متضامن مع ميلا الزهراني، وغيرها”.
ميلا السعودية الجميلة سفيرة احدى الماركات العالمية ❤️🩹🇸🇦
وذولاك يحسبونها تبغى تزاحمهم على جملة
“طلقني جسوم”
#دعم_ميلا_الزهراني pic.twitter.com/J4fJtWndyN
— حسنآء 🇸🇦 (@alhasounaA) November 26, 2023
وردت الزهراني على الحملات بشأنهابنشر فيديو عبر إكس يظهر أنها مستمتعة بوقتها في إحدى الأماكن العامة في السعودية، مرفقا بتعليق: “والله اني اتقهوى وأنا واثقه”، كما شاركت الهاشتاغ الخاص بمقاطعتها، معلقة: “اللهم اكفني فيهم بما شئت”.
والله اني اتقهوى وانا واثقه 🇸🇦♥️ pic.twitter.com/3oeqJakeEM
— ميلا الزهراني (@milaalzahrani) November 26, 2023