الفنانة السعودية ميلا الزهراني تتعرض لحملة مقاطعة ثم دعم بسبب تغريدة!

تعرضت الفنانة السعودية ميلا الزهراني لحملة مقاطعة، تحولت لدعم بسبب تغريدة عن وطنها فتحت عليها أبواب النقد.

وهاجم نشطاء الممثلة وعارضة الأزياء السعودية، بعد تغريدة شاركتها في وقت سابق على منصة إكس، ترفض من خلالها المزايدة على وطنها، حيث هددت بحذف أي متابع يتجرأ على الإساءة.

وقالت الزهراني: “لا مزايدات على وطني في صفحاتي على السوشيال ميديا، ومن سيقوم بذلك سوف يتم حذفه لا مأسوف عليه كائن من يكن، نحن شعب راضي تمام الرضا عن حكومته وملوكه وقراراتهم وهم أولياء أمورنا، ونحن نثق بكل ما يقولون وسنفعل ما يأمرون”.

وأضافت: “وللشعب الفلسطيني ولكل الشعوب العربية المتأثرة قلوبنا معكم ودعواتنا تحيطكم بأن يفرج الله كربكم وسنكون معكم بكل ما استطعنا تحت ظل قيادتنا التي لطالما كانت بصفكم غير آبهين بكل من يحاول تسيد الموقف عبر استغلالكم واستغلال قضاياكم”.

وشنّ مستخدمون لمنصة إكس حملة شرسة، مدشنين هاشتاغ “مقاطعة ميلا الزهراني”، تصدرت ترند السعودية وبعض البلدان العربية، بسبب الحملة المضادة لدفاع محبيها عنها وعن وجهة نظرها.

ولم يكتف متابعوها بدعمها على الهاشتاغ المناهض، بل أطلقوا هاشتاغات آخرى، على غرار “دعم ميلا الزهراني – متضامن مع ميلا الزهراني، وغيرها”.

وردت الزهراني على الحملات بشأنهابنشر فيديو عبر إكس يظهر أنها مستمتعة بوقتها في إحدى الأماكن العامة في السعودية، مرفقا بتعليق: “والله اني اتقهوى وأنا واثقه”، كما شاركت الهاشتاغ الخاص بمقاطعتها، معلقة: “اللهم اكفني فيهم بما شئت”.