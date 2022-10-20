أصبحت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، فلسطينية بقرار رئاسي، بعدما منحها الرئيس محمود عباس الجنسية وجواز السفر.

ونشرت فواخرجي صورة عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” صورة وهي تتسلم جواز السفر من مدير عام دائرة العلاقات العربية بمنظمة التحرير الفلسطينية، أنور عبد الهادي.

وكتبت فواخرجي: “ولدتُ في سوريا، وأن تولدَ في سوريا هذا يعني أن جزءًا منك، نصفك، أو ربما كُلك، فلسطيني. هذا يعني أن حرفك الأول، مع أمك وأبيك، وسوريتك هو فلسطين، وأن خطوتك الأولى، وإن تعثرت باتجاه فلسطين، حتى تستقيم فطرتك التي بدأت وأنت في مدرستك تنظر إلى السماء، وترفع يدك لتحيي علم بلادك وبجانبه علم فلسطين، حتى تختلط ألوانهما في قلبك، ليصبحا لونًا واحدًا لعينيك، صوتك المرتجف وأنت تغني سوريا يا حبيبتي”.

ووجهت الشكر للرئيس الفلسطيني، قائلة: “شكرًا لسيادة رئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس أبو مازن منحي وعائلتي جواز السفر الفلسطيني الذي أفخر به ما حييت”.

وأضافت: “وسام فخر وشرف، وكل الشكر للسيد أنور عبد الهادي المحترم مدير عام دائرة العلاقات العربية بمنظمة التحرير الفلسطينية لتسليمي جواز سفري الفلسطيني لتكتمل سوريتي وهويتي”.