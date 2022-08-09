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جواهر

الفنانة المصرية رجاء حسين تغادر الحياة

جواهر الشروق
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الفنانة المصرية رجاء حسين تغادر الحياة
ح.م

توفيت، صبيحة الثلاثاء، الممثلة المصرية رجاء حسين، عن عمر 85 عاماً، إثر معاناة مع المرض.

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية أن صلاة الجنازة ستقام بعد ظهر الثلاثاء من مسجد الشرطة في حي الشيخ زايد، فيما لم يحدد موعد لإقامة العزاء إلى الآن.

وتعد رجاء حسين من مواليد نوفمبر 1937، بمحافظة القليوبية، انضمت لفرقة الريحاني سنة 1958، واشتغلت في الإذاعة والتلفزيون كممثلة في المسلسلات الإذاعية والتلفزيونية.

واشتهرت رجاء حسين خلال مسيرتها الفنية التي امتدت لأكثر من ستين عاماً بالأدوار الشعبية، ووصلت أعمالها إلى 200 عمل، وكانت مقربة من الأسر المصرية البسيطة.

ومن أهم أعمالها في التلفزيون “مارد الجبل، اللص والكلاب، على باب زويلة، أحلام الفتى الطائر، والشهد والدموع”.

كما قدمت الفنانة الراحلة مجموعة رائعة من الأعمال على شاشة السينما منها “عودة الابن الضال، مال ونساء، وأفواه وأرانب”.

وعُرفت الفنانة بتصريحاتها الجريئة، وابتعادها عن حضور الحفلات والمناسبات الفنية.

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