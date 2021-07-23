الفنانة المغربية دنيا بطمة تثير ضجة بهذا المنشور!

أثارت الفنانة المغربية ​دنيا بطمة، مؤخرا،​ عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، ضجة واسعة بمنشور رافض لمبدأ التسامح بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقالت بطمة: “لن أغفر لأحد.. يوم العيد ولا يوم عرفة بل حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ظلمني وأوجعني واتهمني بالباطل وتحدث عني بسوء في غيابي ومن أكل حقي ومن ظننت به خيراً وكان شراً ومن إستغل طيبتي معه وكان للجميل ناكراً ومن كان سببا في وجعي يوما ما.. والله لن أسامحهم أبداً محكمة الله بيننا”.

يذكر أن دنيا ردّت مؤخراً على منتقدي زيادة وزنها بنشر مجموعة صور لها من إطلالتها بأحد المناسبات في المغرب.