الفنانة شيماء سيف تتصدر الترند بصورها النحيفة.. هل فقدت وزنها الزائد؟

تصدّر اسم الفنانة المصرية شيماء سيف الترند عبر شبكات التواصل الاجتماعي بصور ظهرت من خلالها بملامح مختلفة ونحافة مفرطة.

وأثارت شيماء سيف جدلا واسعا بعدما شاركت متابعيها عبر إنستغرام إحدى الصور التي اجتاحت مواقع التواصل دون أن توضح إن كانت خضعت لعملية تجميلية أو اتبعت حمية غذائية، أم عدلتها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وأشاد نشطاء بجمال الفنانة الكوميدية بعد نحافتها، وطلبوا منها الحفاظ على رشاقتها لأنها تغيرت نحو الأفضل بشكل ملحوظ، وذهب آخرون للقول بأن المال يصنع الفارق، بينما شكك البعض في حقيقة الصور.

قد تظن ان الشبه كبير جدا بين شيماء سيف وتلك السمراء الجميله، لكن انت مخطي تماما

لأنها هي فعلا نفس الشخص ، وهذا ان دل علي شيء فهو يدل علي ان صاحب مقوله ان “المال لا يصنع السعاده” كان …. وغد احمق pic.twitter.com/N3xntZ9jFM — Mohammed Solaiman (@Mohammedelrayk) June 20, 2023

في ذات السياق قالت تقارير إخبارية إن صور شيماء سيف التي اجتاحت موقعي فيسبوك وتويتر ليست طبيعية وتم تعديلها بواسطة برنامج تعديل الصور، لكنها لاقت انتشاراً واسعاً وأعجبت الكثيرين من محبيها.

رشاقة #شيماء_سيف تثير الجدل وتكسب الذكاء الاصطناعي.. ما القصة؟ pic.twitter.com/5Uval7NvnE — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) June 20, 2023

وفي الوقت الذي دعاها البعض إلى إجراء عمليات تجميلية حتى تبدو أكثر جاذبية لأن النحافة تليق بها، ارتأى آخرون أنها أجمل كما هي بشكلها وخفة دمها.

😽مفيش جمال بعد كده😻 “شكرا للذكاء الاصطناعي “👏🏻👏🏻

شيماء سيف فعلا ملاك 🤗💖💕 pic.twitter.com/wRB6ecZ2Ae — 💖 النميرة البيضاء💖 #화이트니미라💖 #만니 💖💐 (@ndyslmlymd28954) June 20, 2023

يذكر أن شيماء سيف، البالغة 36 عاما، خريجة كلية التجارة، لكنها اشتهرت في المجال الفني بتأديتها الأدوار الكوميدية بكل براعة.

اقتحمت الساحة الفنية عام 2010 من خلال برنامج الكاميرا الخفية شيكروباص وقدمت الأدوار الكوميدية واشتهرت بمشاركتها بتقديم موسمين ببرنامج «نفسنة» بجانب الممثلات انتصار وهيدي كرم وبدرية طلبة بعامي 2015 / 2016 وقدمت مع مطلع عام 2017 برنامج «ثلاثة بواحد».

كان آخر عمل للفنانة مسلسل “1000 حمدالله ع السلامة” الذي عُرض في رمضان 2023، وهو من بطولة يسرا، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، ومؤدي المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم، أوتاكا. المسلسل منكتابة محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.