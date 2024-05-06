الفنان السعودي محمد عبده يكشف تفاصيل إصابته بهذا النوع من السرطان!

كشف الفنان السعودي محمد عبده تفاصيل إصابته بسرطان البروستاتا، الأكثر شيوعا بين الرجال، ورحلة العلاج التي بدأها في العاصمة الفرنسية باريس.

وفي حديث تلفزيوني، كشف “فنان العرب” عن تسجيل صوتي دار بينه وبين الشاعر السعودي، الأمير بدر بن عبد المحسن قبل وفاته، والذي اعترف فيه لصديقه بأنه مصاب بالسرطان، ما أثار موجة تعاطف عبر مختلف المنصات.

وقال محمد عبده في التسجيل: “يا صديق ورفيق العمر الوفيّ والحبيب، شكلنا معا خريطة المملكة العربية السعودية بحدودها، نحن وحدناها بكلمتها وأشكالها الغنائية الجميلة، خرجنا بكلمات مفهومة ومرغوبة وجميلة في كل مكان، هذا شيء كبير جدا”.

ثم اعترف عبده لصديقه الراحل بأنه يتلقى العلاج الكيميائي في باريس، وقال: “الله معنا، الله يحبنا”، ليجهش في البكاء متابعا: “من محبة الله فينا، عسى أن يرعانا ويرعى كل شخص خدم بلدنا مثلنا”.

وأوضح عبده خلال تسجيل صوتي أنه مصاب بسرطان البروستات، وقال: “كان عندي كانسر (سرطان) في البروستات، وبأخذ إبرة (حقنة) كل 3 أشهر، وبعد يومين بتاريخ (السابع من أبريل) تنتهي الثلاثة أشهر، وأبدأ في الكورس الثاني”.

وأضاف: “الفحوصات المبدئية طيبة، وإنزيم الكانسر (السرطان) ينخفض، والأعراض الجانبية للإشعاع أخف بكثير من العمليات الأخرى، وهذا عارض نصبر عليه، ودعاؤكم من عوامل الشفاء”.

وطمأن جمهوره أنه في مرحلة التعافي بالقول: “الحمد لله أنا كويس وأنا بخير”، معبرا عن حزنه لعدم قدرته قسرا على وداع رفيق دربه لأنه في مرحلة التعافي.

بدوره، قال الأمير الراحل في التسجيل: “أنت أقوى بكثير، متأكد أنك بإذن الله على طريق الشفاء والعودة أفضل. أنت لست انسانا عاديا، ومتأكد أنك ستتجاوز المحنة لأنك محمد عبده ولأنك تؤمن بالله”.

ومحمد عبده من مواليد العام 1949، مغني وملحن سعودي وُلِدَ في محافظة الدرب في منطقة جازان جنوب السعودية.

يُعتبر من أشهر الفنانين على مستوى الوطن العربي الذين عاصروا الجيل القديم والحديث، معروف بلقب «فنان العرب» ويحظى باحترام كبير في الساحة الفنية.

شارك كثيرًا بالغناء في المسارح العربية الكبرى في دول الخليج العربي والشام وشمال أفريقيا وأقام العديد من الحفلات في مسارح العالم، أبرزها في كرنفال جنيف، لندن، واشنطن ولوس أنجلوس.