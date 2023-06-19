الفنان صالح أوقروت سيعود ويفي بالوعود.. وهذا ما قالته نضال الجزائري!

كشفت الفنانة نضال الجزائري، عن عودة عملاق الكوميديا صالح أوقروت إلى الساحة الفنية، بعد أزيد من عامين على ابتعاده بسبب المرض العضال الذي ألم به.

ونشرت مديرة المسرح الجهوي لولاية بجاية السيدة حسين كحلة، المدعوة نضال الجزائري، مساء السبت، خبر عودة صالح أوقروت للتمثيل عبر حسابها على فيسبوك، مباشرة عقب زيارتها له والتحدث معه في الموضوع.

وقالت نضال في المنشور الذي حظي بتفاعل واسع: “الفنان صالح أوقروت إبتسامة لا يهزمها المرض من قلبه الطيب إلى قلب جمهوره المترقب لأخبار عودته بكل ود وحب”.

وأضافت: “سيعود ويفي بالوعود هكذا قال لي في حضرة زوجته المبدعة فاطمة بلحاج وأنا أزوره اليوم رفقة المخرج المسرحي الأستاذ بلقاسم عمار محمد”.

يذكر أن آخر عمل فني للممثل القدير قبل مرضه كان “السلطان عاشور العاشر مع المخرج الجزائري جعفر قاسم، أين تقمص دور البطل “عاشور العاشر” في الجزء الأول والثاني من السلسلة الكوميدية والدرامية.

وعاد الفنان صالح أوقروت إلى أرض الوطن، السبت 4 فيفري قادما من فرنسا بعد رحلة علاجية استغرقت سنتين.

وكان قد غادر الجزائر سنة 2021 لأجل العلاج من الأورام السرطانية بعد أن قررت السلطات العليا التكفل به ونقله على طائرة خاصة.

ولمح المخرج جعفر قاسم في شهر أوت 2022 إلى إمكانية بعث موسم جديد من سلسلة “عاشور العاشور” على أن يعود صويلح إلى بطولتها، بعد تداول شائعات عن خلاف كبير بينهما.

وقال قاسم في الحوار الذي أدلى به لصحيفة “النصر” المحلية آنذاك: “من يروّجون لهذه الإشاعات هم أعداء الفن. وستكون إجابتي عليهم بعمل ضخم سيجمعني مع صالح أوقروت مستقبلا”.