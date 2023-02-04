الفنان صالح أوقروت يعود إلى أرض الوطن

بعد رحلة علاجية استغرقت عامين بفرنسا

عاد الفنان صالح أوقرت، السبت، إلى أرض الوطن قادما من فرنسا بعد رحلة علاجية استغرقت سنتين، وقال صالح أوقروت في فيديو مع “إبراهيم إربن” إنه “سعيد بعودته أخيرا إلى أرض الوطن بعد عامين من الغربة”، معبرا عن فرحته الكبير بلقاء وطنه وأهله موجها شكره للشعب الجزائري وجمهوره. وأضاف: “اشتقت كثيرا لبلادي وللشعب الجزائري.. عامان غربة، لكن بفضل الله عز وجل تحسنت الأمور وأنا أفضل مما كنت عليه سابقا”.

وأضاف أوقروت انه دخل في غيبوبة لمدة شهر ونصف، لكن بفضل دعوات الشعب الجزائري هو اليوم أفضل، حيث قال “بفضل الله سبحانه وتعالى استجاب لدعاء أولاد بلدي، وتحسنت صحتي، أنا الآن على الكرسي المتحرك لا أستطيع المشي وأنا أكمل علاجي”.

وكان أوقروت قد غادر الجزائر سنة 2021 لأجل العلاج من الأورام السرطانية بعد أن قررت السلطات العليا التكفل به ونقل على طائرة خاصة.

وقد خلف خبر عودة صالح أوقروت إلى أرض الوطن فرحا وابتهاجا وسط جمهوره ومعجبيه الذين تناقلوا صوره عبر الموقع الأزرق، معبرين عن فرحتهم بعودة “محبوب الجماهير” إلى بيته ووطنه.

ويتمتع صالح أوقروت بمكانة خاصة لدى قطاع واسع من الجزائريين نظير أدواره وحضوره المميز على الشاشة من خلال الأعمال التي ميزت مساره كان آخرها “السلطان عاشور”.