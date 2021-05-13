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الفنان صالح أوقروت يهنئ الجزائريين بالعيد من فرنسا ويشكر محبيه على دعمه

نادية شريف
  • 35329
  • 28
الفنان صالح أوقروت يهنئ الجزائريين بالعيد من فرنسا ويشكر محبيه على دعمه

هنأ الفنان القدير صالح أوڨروت، مساء الأربعاء، الجزائريين بعيد الفطر المبارك، من فرنسا، وشكر محبيه على دعمه.

ونشر “صويلح” تدوينة  عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك جاء فيها: “كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك أحبتي.. شكرا شكرا شكرا لكم على الدعم والمساندة محبتكم هي زادي”.

وأضاف بخصوص وضعه الصحي: “سوف أباشر العلاج الاسبوع القادم بعد إتمام كل الفحوصات اللازمة ان شاء الله.. والشافي هو الله سبحانه .. دعواتكم”.

الفنان صالح أوقروت ينقل إلى فرنسا لتلقي العلاج

نُقل الفنان القدير صالح أوقروت، السبت 8 ماي، على متن طائرة خاصة إلى فرنسا لتلقي العلاج نظرا لتدهور حالته الصحية ومعاناته من 3 أورام سرطانية في أماكن متفرقة من جسده.

وتم اتخاذ قرار التعجيل بنقله بعدما أنهى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي “الكناس” تحضير الملف الكامل لعلاج الفنان بالخارج.

هذا ما قاله المخرج جعفر قاسم عن الفنان صالح أوقروت

وأعرب المخرج جعفر قاسم عن حزنه الشديد وتأثره البالغ بمرض أوقروت.

وأكد بأن ما يجمعهما علاقة صداقة وأخوة لم ولن تتأثر بأي خلاف مهني.

كما ناشد السلطات المسارعة بنقله للخارج لأن وضعه الصحي في تدهور.

نقل الفنان صالح أوقروت إلى مستشفى الأمن الوطني بالعاصمة

وتم نقل الفنان صالح أوقروت، في الأيام السابقة إلى المستشفى المركزي للأمن الوطني بسبب وضعه الصحي الحرج، وذلك بعد أوامر الرئيس تبون بالتكفل به.

وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني عبر منشور لها على فيسبوك إن “صويلح” في مستشفى les glycines بالجزائر العاصمة، متمنية الشفاء العاجل له.

رئيس الجمهورية يتدخل للتكفل بالفنان صالح أوقروت..وهذا ما أمر به   

كلف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وزير الصحة، بزيارة الفنان صالح أوقروت للاطمئنان على حالته الصحية.

وجاء في بيان لوزارة الصحة “بتكليف من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، قام وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الثلاثاء 04 ماي 2021، بزيارة الممثل القدير صالح أوقروت للاطمئنان على حالته الصحية”.

وتابع البيان “وقد وعد السيد الوزير بالتكفل بالوضعية الصحية للممثل  القدير صالح أوقروت في اقرب الآجال، حيث باشرت وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات الإجراءات اللازمة للتكفل التام بحالته الصحية”.

هبّة وزارية للتكفل بالفنان صالح أوقروت

وبمجرد الكشف عن الحالة الصحية الحرجة لنجم الكوميديا الجزائرية، صالح أوقروت، الاثنين، حتى أعلن وزارء عن تكفلهم بالعملية وبكل ما يتعلق بعلاجه سواء داخل أو خارج الوطن.

وزير الصحة أجرى اتصالات مع مستشفى مصطفى باشا والبليدة

وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد أكد في تصريحات صحفية بأنه أجرى إتصالات مع مستشفى مصطفى باشا ومستشفى البليدة للتكفل بحالة الفنان.

وزير العمل يعلن التكفل شخصيا بعملية الفنان صالح أوقروت

وكان الهاشمي جعبوب، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، قد أعلن، صباح الثلاثاء 4 ماي، استعداده شخصيا للتكفل بعملية أوقروت، وفي أقرب الآجال إن تطلب الأمر نقله إلى الخارج.

وبحسب ما نشرت الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك فإن جعبوب “يعرب عن تأثره العميق وتآزره وتضامنه مع الفنان، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يلبسه لباس الصحة والعافية، وأن يبقيه تاجا على رأس الثقافة الوطنية”.

وأضافت بأنه “يعلم أهل المريض وذويه وزملاءه من العائلة الفنية وكل محبيه، ويطمئنهم أنه في حال ما إذا ارتأى السيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والطاقم الطبي المعالج لفناننا القدير، ضرورة نقله للعلاج خارج الوطن، فإنه سيتكفل شخصيا بالعملية وفي أقرب الآجال”.

مباشرة إجراءات التكفل بالفنان صالح أوقروت بسبب وضعه الصحي الحرج

من جانبها صرحت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، مساء الاثنين 3 ماي، عن مباشرة إجراءات التكفل بالفنان، وتسهيل عملية تنقله للخارج من أجل العلاج.

وقالت بن دودة إنه بالرغم من حالة الغلق بسبب داء كوفيد 19 إلا أن هناك إرادة قوية للتكفل السريع بحالته كي يحصل على أفضل عناية لأن الوسط الفني غير مستعد لخسارة فنان كبير آخر كما فقدنا “النوري”.

وأكدت الوزيرة بأنها ستفعل ما بوسعها لمساعدة عائلته للخروج من هذه المحنة، ودعت عائلته للتماسك والدعاء له كي نسترجع هذه القامة الفنية المهمة للمشهد الثقافي الجزائري.

ونشرت بن دودة تدوينة على فيسبوك قالت فيها: “يشكو الفنان الكبير صالح أوقروت من وعكة صحيّة ألمّت به، وهو يقاوم ويواجه بكثير من الصّبر والاحتساب؛ نقف جميعنا إلى جانب فنّان الشّعب وحامل همومه”.

وأضافت: “ندعو له في هذه الأيّام المباركة حتى يعود قريبا لإتحافنا بعطاءاته النادرة والمبدعة.. سنجتهد ليكون أوقروت في أفضل حال ونضاعف دعمنا له وللفنانين جميعا”.

واستحسن ناشطون من داخل الوطن وخارجه التدخل السريع من قبل السلطات المعنية للتكفل بالفنان الذي يحارب داء السرطان الفتاك.

الفنان صالح أوقروت مصاب بثلاث أنواع من السرطان

وكانت عائلة الفنان القدير قد كشفت، الاثنين عن إصابته بثلاث أنواع من السرطان، وقالت بأنها تتنتظر تدخل الرئيس للتكفل بحالته.

وبحسب ما نشر الصحفي بلال كباش عبر حسابه على فيسبوك فإن “صويلح” كان من المفروض أن يكون ضيفه الليلة ولكن حال وضعه الحرج دون تمكنه من تلبية الدعوة.

وأضاف بأنه اتصل هاتفيا بعائلته فأخبروه بأن الفنان مصاب بثلاث أنواع من السرطان، على مستوى الجهاز الهضمي والصدر والرأس.

ولأن الحالة جد معقدة ولا تحتمل الانتظار فإن عائلته تناشد تدخل رئيس الجمهورية من أجل تسهيل عملية نقله إلى الخارج.

واستقبل ناشطون خبر إصابة الفنان القدير بالسرطان بسيل من الأدعية وطالبوا بضرورة نقله قبل أن تفقد الساحة الفنية أحد عمالقتها.

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التعليقات
28
  • رحال

    نتمنى الشفاء العاجل للفنان المحبوب . لكن على صاحب المقال ان يذكر الله عندما يتعلق الامر بالشفاء فلكل اجل كتاب وليس العلاج او التكفل هو من يمنع فقدان المريض .

    1
  • مغربي من محبي صويلح

    الله يشفيه صويلح من احب الفنانين الجزائرين على قلبي فنان كبير

    5
  • amremmu

    للمعلق nacer : حدثنا عن مستشفياتنا . اسأل لماذا انفقت البلاد 1000 مليار دولار ولم نبني مستشفى واحد بالمعايير العالمية لن يكلف أكثر من 350 مليون دولار .. قارن بين ما لك وما لغيرك .. اسأل لماذا لا نزال نقتات من مستشفيات بناها المستعمر تجاوزها الزمن عمر غالبيتها يتجاوز القرن ( مصطفى باشا مثلا عمره أكثر من 160 سنة حيث فتح أبوابه سنة 1854 ) .. اسأل لماذا كنا نتفرج على تبذير 1200 مليار دولار من 1999 الى 2019 ولم نتحرك وكأننا أصنام بل وكأن الجزائر ليست أمنا .... الخ قارن بما لك وما لغيرك أما خارج الحدود فالأمر سيان والفرق الوحيد وهو نوعية العلاج . الناس تقارن بما لها وما للغير ونحن نقارن بين ما لألمانيا وما لفرنسا وما لروسيا وما للصين ... الخ وهذا دليل على أننا فاشلين وعاجزين ... حيث نطوف حول المواضيع دون أن نغوص في لبها .

    38
  • مجرد تساؤل إنساني

    كمسلمين نتمنى لصالح أقروت الشفاء والعافية إن شاء الله ,عودته إلى أهله وذويه سالما معافى ... ولكن ماذا عن آلاف المرضى الغير معروفين أو مشهورين والذين ينتظرون فتح الحدود مع فرنسا للعلاج وما زالت مغلقة إلى أجل غير مسمى ؟ ألن يكون هناك تسهيلات قريبا إن شاء الله من سلطاتنا ليسافروا لفرنسا هم كذلك لأن الأمر إنساني ولا علاقة له بالسياسة ولا التمثيل ولا السينما ....؟

    38
  • nacer

    لمذا فرنسا بالذات ؟حنينكم للاستعماريطول ويطول هناك مستشفيات في المانيا روسيا سويسرا انجلتراعلى كل حال شافاك الله وعافاك اخونا صالح

    -15
  • amremmu

    نتمنى الشفاء لسي صالح فهو ممثل وفكاهي من المعدن لنفيس يستحق التكفل به في أرقى مستشفيات العالم .. هذا فيما يخص الممثل صالح أوقروت لكن هل هناك يا معلقين من يمتلك الجواب لسؤالي هذا : لماذا نكره فرنسا ونعشق مستشفياتها وجامعاتها ... . ولماذا نكرهها لكن كلنا نريد الهجرة اليها برا الا وبحرا وجوا ...؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    20
  • عمر

    نتمنى له الشفاء لكن كيف يتم ذلك والحدود مغلوقة في وجه الجزائريين منذ أكثر من عام وهناك من هو معلق في مطار باريس مثلا منذ أكثر من شهرين؟

    16
  • hadj

    الله يشافيه ويعافيه ويشافي جميع مرضى المسلمين والله يرحم بلاحة ويكرم نزله ويرحم جميع موتى المسلمين

    13
  • كمال

    الله يشفيه انه قامة فنية نادرة.

    11
  • مراد

    الوسط الفني غير مستعد لخسارة فنان كبير آخر كما فقدنا “النوري”.???? إتقوا الله وقولوا قولا سديدا اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبْ الْبَاسَ اشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

    11
  • عبدالله

    الله ايشافيه الرجل الزين البشوش الفكاهي طهور ان شاء الله ا

    13
  • عزيز

    و شعيب مسكين يوكلو السرطان لا دوا لا سبيطارات .. الغلى الفاحش حسبنا الله ونعم الوكيل ربي يشافيه و يشفي جميع مرضى المسلمين

    39
  • حفيذ بن باديس

    اولا الله يشافي اخونا و جميع مرضى المسلمين. ثانيا و الله عيب العلاج في الخارج،كل هذه الأموال المنهوبة ماعندناش مستشفى في مستوى التحديات الراهن.

    25
  • محمد

    اللهم شافيه وعافيه يا رب ملحوظة فقط لما تنوون نقله الى الخارج للعلاج والجزائر تملك احسن منضومة صحية بإفريقيا!!! ربي يشافيه

    20
  • محمد خليل جفال

    ربي يشافيه

    7
  • شاوي حر

    اللهم اشفيه واشفي كل المرضى وجعل معاناتهم في ميزان حسناتهم .

    8
  • ابراهيم

    الله يشفيه و يشفي جميع المرضى. و لكن ليس هكدا تسير الدول. أين القانون أين الماحسبة لمادا كل جزائري يحلم أن يعالج في الخارج

    17
  • توفيق

    اللهم رب الناس اذهب عنه البأس , lشفه أنت الشافي, لا شفاء الا شفاءك , شفاء لا يغادر سقماً . نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه .

    9
  • محمد

    ربي يشافي محبوب الشعب ولكن انتم وكل المسؤولين تعالجون في الخارج ونحن الشعب نعالج في أحسن منظومة في إفريقيا الحمد الله ان الموت لا تختار

    22
  • EMJAD

    صالح اوقرود ممثل مبدع وهو يستاهل كل خير ولكن يجب معاملة كل الفانين بنفس الطريقة الكثير منهم يعاني في صمت فلمادا لا تساعدونهم مثلما تفعلون مع صالح اوقرود . لا داعي لتفضيل احد عن احد

    12
  • مراد

    نسأل الله العلي القدير الشفاء لأخونا صالح. ولكن هل يجب أن تكون شخصية معروفة في هذا البلد لتعالج في الخارج ؟

    54
  • خالد

    نسأل الله له الشفاء العافيه. هو إنسان معروف وسيرسل إلى الخارج للعلاج ولكن هناك آلاف مثله يعانون في صمت ولا احد يلتفت إليهم.اكثر من 200مليار دولار ذهبت في مهب الريح لم نر منها ولا أجاز يمكن أن يذكر به مسؤولونا بخير. 2021 لا زلنا عاجزين عن علاج مواطنينا في بلدنا بالرغم من أن مستشفياتنا احسن من مستشفيات السويد

    58
  • موسطاش

    ربي يشافيه و يعافيه، صويلح ربما هو الوحيد (+ بلماضي) الذي يجمع على حبه و احترامه جميع الجزائريين. اللهم رب الناس، أذهب البأس، إشف أنت الشافي، لا شفاء إلاّ شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً

    42
  • صهيب الرومي

    اللهم اشفيه انت الشافي يارب العالامين

    35
  • rochd

    rabi ychafih n'challah .

    25
  • عبد الرحمان

    اللهم أشفيه شفاء لا يغادر سقما عاجلا غير آجل يا شافي يا كافي يا الله.

    22
  • وتتكرر المعاناة

    الله يشفيه. ما يحزنني هو أن الجميع يريد المداواة خارج الجزائر، وإذن ما فائدة هذا البلد؟ بيعوه للخارج أفضل. بلد غني جدا لم يبنوا فيه مستشفيات عمدا حتى يموت الشعب في صمت، لا ألوم الرئيس الحالي، بل أخون رئيس للجزائر وهو بوتفليقة الذي بذر 1000 مليار لصالح مافيا محلية وفرنسا بالذات.

    55
  • قل الحق

    نسال الله العلي القدير في هذا الشهر الفضيل ان يشافي صالح اوقروت و ان يعينه على مجابهة المرض و مقاومته و يطهره من ذنوبه بهذا الابتلاء، صالح اوقروت انسان طيب تظهر طيبته على وجهه و ما اصيب به معرض له كل واحد منا في اي لحظة، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه، امين يا رب العالمين.

    32

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