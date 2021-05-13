الفنان صالح أوقروت يهنئ الجزائريين بالعيد من فرنسا ويشكر محبيه على دعمه

أرفق تدوينته بصورة من مكان علاجه

هنأ الفنان القدير صالح أوڨروت، مساء الأربعاء، الجزائريين بعيد الفطر المبارك، من فرنسا، وشكر محبيه على دعمه.

ونشر “صويلح” تدوينة عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك جاء فيها: “كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر المبارك أحبتي.. شكرا شكرا شكرا لكم على الدعم والمساندة محبتكم هي زادي”.

وأضاف بخصوص وضعه الصحي: “سوف أباشر العلاج الاسبوع القادم بعد إتمام كل الفحوصات اللازمة ان شاء الله.. والشافي هو الله سبحانه .. دعواتكم”.

الفنان صالح أوقروت ينقل إلى فرنسا لتلقي العلاج

نُقل الفنان القدير صالح أوقروت، السبت 8 ماي، على متن طائرة خاصة إلى فرنسا لتلقي العلاج نظرا لتدهور حالته الصحية ومعاناته من 3 أورام سرطانية في أماكن متفرقة من جسده.

وتم اتخاذ قرار التعجيل بنقله بعدما أنهى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي “الكناس” تحضير الملف الكامل لعلاج الفنان بالخارج.

هذا ما قاله المخرج جعفر قاسم عن الفنان صالح أوقروت

وأعرب المخرج جعفر قاسم عن حزنه الشديد وتأثره البالغ بمرض أوقروت.

وأكد بأن ما يجمعهما علاقة صداقة وأخوة لم ولن تتأثر بأي خلاف مهني.

كما ناشد السلطات المسارعة بنقله للخارج لأن وضعه الصحي في تدهور.

نقل الفنان صالح أوقروت إلى مستشفى الأمن الوطني بالعاصمة

وتم نقل الفنان صالح أوقروت، في الأيام السابقة إلى المستشفى المركزي للأمن الوطني بسبب وضعه الصحي الحرج، وذلك بعد أوامر الرئيس تبون بالتكفل به.

وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني عبر منشور لها على فيسبوك إن “صويلح” في مستشفى les glycines بالجزائر العاصمة، متمنية الشفاء العاجل له.

رئيس الجمهورية يتدخل للتكفل بالفنان صالح أوقروت..وهذا ما أمر به

كلف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وزير الصحة، بزيارة الفنان صالح أوقروت للاطمئنان على حالته الصحية.

وجاء في بيان لوزارة الصحة “بتكليف من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، قام وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات، البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الثلاثاء 04 ماي 2021، بزيارة الممثل القدير صالح أوقروت للاطمئنان على حالته الصحية”.

وتابع البيان “وقد وعد السيد الوزير بالتكفل بالوضعية الصحية للممثل القدير صالح أوقروت في اقرب الآجال، حيث باشرت وزارة الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات الإجراءات اللازمة للتكفل التام بحالته الصحية”.

هبّة وزارية للتكفل بالفنان صالح أوقروت

وبمجرد الكشف عن الحالة الصحية الحرجة لنجم الكوميديا الجزائرية، صالح أوقروت، الاثنين، حتى أعلن وزارء عن تكفلهم بالعملية وبكل ما يتعلق بعلاجه سواء داخل أو خارج الوطن.

وزير الصحة أجرى اتصالات مع مستشفى مصطفى باشا والبليدة

وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد أكد في تصريحات صحفية بأنه أجرى إتصالات مع مستشفى مصطفى باشا ومستشفى البليدة للتكفل بحالة الفنان.

وزير العمل يعلن التكفل شخصيا بعملية الفنان صالح أوقروت

وكان الهاشمي جعبوب، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، قد أعلن، صباح الثلاثاء 4 ماي، استعداده شخصيا للتكفل بعملية أوقروت، وفي أقرب الآجال إن تطلب الأمر نقله إلى الخارج.

وبحسب ما نشرت الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك فإن جعبوب “يعرب عن تأثره العميق وتآزره وتضامنه مع الفنان، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يلبسه لباس الصحة والعافية، وأن يبقيه تاجا على رأس الثقافة الوطنية”.

وأضافت بأنه “يعلم أهل المريض وذويه وزملاءه من العائلة الفنية وكل محبيه، ويطمئنهم أنه في حال ما إذا ارتأى السيد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات والطاقم الطبي المعالج لفناننا القدير، ضرورة نقله للعلاج خارج الوطن، فإنه سيتكفل شخصيا بالعملية وفي أقرب الآجال”.

مباشرة إجراءات التكفل بالفنان صالح أوقروت بسبب وضعه الصحي الحرج

من جانبها صرحت وزيرة الثقافة، مليكة بن دودة، مساء الاثنين 3 ماي، عن مباشرة إجراءات التكفل بالفنان، وتسهيل عملية تنقله للخارج من أجل العلاج.

وقالت بن دودة إنه بالرغم من حالة الغلق بسبب داء كوفيد 19 إلا أن هناك إرادة قوية للتكفل السريع بحالته كي يحصل على أفضل عناية لأن الوسط الفني غير مستعد لخسارة فنان كبير آخر كما فقدنا “النوري”.

وأكدت الوزيرة بأنها ستفعل ما بوسعها لمساعدة عائلته للخروج من هذه المحنة، ودعت عائلته للتماسك والدعاء له كي نسترجع هذه القامة الفنية المهمة للمشهد الثقافي الجزائري.

ونشرت بن دودة تدوينة على فيسبوك قالت فيها: “يشكو الفنان الكبير صالح أوقروت من وعكة صحيّة ألمّت به، وهو يقاوم ويواجه بكثير من الصّبر والاحتساب؛ نقف جميعنا إلى جانب فنّان الشّعب وحامل همومه”.

وأضافت: “ندعو له في هذه الأيّام المباركة حتى يعود قريبا لإتحافنا بعطاءاته النادرة والمبدعة.. سنجتهد ليكون أوقروت في أفضل حال ونضاعف دعمنا له وللفنانين جميعا”.

واستحسن ناشطون من داخل الوطن وخارجه التدخل السريع من قبل السلطات المعنية للتكفل بالفنان الذي يحارب داء السرطان الفتاك.

الفنان صالح أوقروت مصاب بثلاث أنواع من السرطان

وكانت عائلة الفنان القدير قد كشفت، الاثنين عن إصابته بثلاث أنواع من السرطان، وقالت بأنها تتنتظر تدخل الرئيس للتكفل بحالته.

وبحسب ما نشر الصحفي بلال كباش عبر حسابه على فيسبوك فإن “صويلح” كان من المفروض أن يكون ضيفه الليلة ولكن حال وضعه الحرج دون تمكنه من تلبية الدعوة.

وأضاف بأنه اتصل هاتفيا بعائلته فأخبروه بأن الفنان مصاب بثلاث أنواع من السرطان، على مستوى الجهاز الهضمي والصدر والرأس.

ولأن الحالة جد معقدة ولا تحتمل الانتظار فإن عائلته تناشد تدخل رئيس الجمهورية من أجل تسهيل عملية نقله إلى الخارج.

واستقبل ناشطون خبر إصابة الفنان القدير بالسرطان بسيل من الأدعية وطالبوا بضرورة نقله قبل أن تفقد الساحة الفنية أحد عمالقتها.