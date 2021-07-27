الفنان قصي خولي يصدم جمهوره بخضوعه لجراحة تعريض الحنك

صدم الفنان السوري قصي خولي جمهوره في أحدث طلاته، بعدما خضع لعملية جراحية على مستوى الحنك، حيث قام بتعريضه بشكل لافت استفز محبيه.

وقال ناشطون تداولوا صورته الجديدة على نطاق واسع وبكثير من الاستغراب والدهشة، إن ما قام به الفنان تشويه وليس تجميل.

يذكر أن الصورة المتداولة لخولي من كواليس تصوير مسلسله الجديد “توتر عالي”، وقد شكلت صدمة لمتابعيه بسبب التغير الملحوظ في وجهه.