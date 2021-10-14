الفنان ياسر العظمة يعلق على شائعة وفاته وفنانون يساندونه

أطلّ الفنان السوري، ياسر العظمة، مساء الأربعاء، على محبيه بمنشور عبر حسابيه على فيسبوك وإنستغرام، ليعلق على شائعة وفاته.

وقال العظمة مطمئناً جمهوره عن صحته ومؤكداً أنه بخير بعد تداول إشاعات وفاته خلال الساعات الماضية: “أحبائي تنتشر إشاعة كاذبة عني ولكنني بعون الله أحيا وبحبي لكم وبحبكم لي

أعيش حياة هانئة”.

من جانبها، علّقت نقابة الفنانين في سوريا فرع “دمشق” على نبأ وفاة العظمة، وقالت في منشورٍ لها على فيسبوك: “الفنان الكبير ياسر العظمة بخير ولا صحة لما يُشاع من أخبار عن وفاته”.

وساند فنانون “أسطورة الدراما السورية”، كما هو لقبه في الوسط الفني، متمنين له دوام الصحة وطول العمر وأن يستمر في عطائه الفني الكبير.

الفنانة صفاء سلطان كتبت تعليقا جاء فيه: “بسم الله عليك الله يحميك أستاذي وعرابي الله يطول بعمرك يا غالي”.

كما علقت الفنانة السورية روعة ياسين بالقول: “الله يخليلنا ياك”، وكتب الفنان قاسم ملحو: “سلمك الله يا أستاذ”.

وتصدر اسم الفنان السوري، ياسر العظمة، ترند منصات التواصل الاجتماعي، الأربعاء، وذلك بعد انتشار شائعات تفيد بوفاته داخل إحدى مستشفيات العاصمة السورية دمشق، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.