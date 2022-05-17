الفنان يحي الفخراني يثير الجدل بتصريحاته حول “البوركيني”

أثار الفنان المصري وعضو مجلس الشيوخ، يحيى الفخراني، الجدل بتصريحاته المطالبة بمنع ارتداء “البوركيني” ووصفه بـ “المخجل”

ووفقا لمواقع إخبارية محلية، فإن مطالبة الفخراني جاءت خلال جلسة عقدها مجلس الشيوخ لمناقشة لجنة الثقافة والسياحة والآثار لأزمة منع ارتداء البوركيني داخل القرى السياحية.

وطالبت اللجنة برئاسة محمود مسلّم الفنادق والقرى السياحية بضرورة عدم التمييز بين المواطنين وإعلان شروط ولوائح للنزلاء.

من جانبه قال الفخراني، باعتباره عضو في اللجنة: “البوركيني مخجل أكثر من المايو الطبيعي، لأنه ملتصق بالجسم أكثر”.

وتابع: “زوجتي خجولة وعندما ارتدت البوركيني قالت إنه يكشف أكثر لأنه ملتصق بالجسم جدًا”.

وكان عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية في مصر هشام الشاعر، أعلن في وقت سابق من العام الماضي أنه لا يوجد ما يمنع نزول المحجبات بالبوركيني للسباحة.

وأشار إلى أن البوركيني مسموح بحمامات السباحة الموجودة بالقرى والمنتجعات السياحية والفنادق بمنطقة الساحل الشمالي طالما أن المايوه مصنوع من مواد ملائمة لمياه حمام السباحة ولا تسبب أية أضرار صحية حال تفاعلها مع المياه.

وأكد وقتها أنه حال قيام أي منتجع أو قرية أو فندق بالساحل الشمالي بأي مدينة سياحية خاصة العين السخنة ورأس السدر والغردقة وشرم الشيخ بمنع نزول المحجبات حمامات السباحة بسبب لباس البحر فعليهن الاتصال بالخط الساخن لوزارة السياحة، وتقديم شكوى ضد إدارة الفندق التي قامت بمنعهن من نزول حمام السباحة.