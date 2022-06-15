الفوج الأول من الحجاج الجزائريين يغادر باتجاه مكة

غادر، صبيحة الأربعاء أول فوج للحجاج الجزائريين، من مطار هواري بومدين الدولي باتجاه البقاع المقدسة لأداء مناسك الحج لموسم 2022م/1443هـ.

وكان في توديع هذا الفوج الذي يضم 57 حاجا وحاجة، إضافة إلى عدد من أعضاء البعثة الوطنية للحج، كل من وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي، وزير النقل عبد الله منجي، وزير الصحة، عبد الرحمن بن بوزيد، وكذا المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، أحمد سليماني، المدير العام للحماية المدنية، بوعلام بوغلاف، وسفير السعودية بالجزائر إلى جانب ممثلي عدة قطاعات معنية بتنظيم عملية الحج.

ودعا بلمهدي الحجاج في أول رحلات الذهاب والتي ستستمر إلى غاية 4 جويلية المقبل إلى “الالتزام بكل التعليمات والتوصيات التي تقدم لهم، سواء من قبل السلطات السعودية أو أعضاء البعثة، بخصوص المسارات والمسالك والمزارات ولا سيما تلك المتعلقة بالجانب الصحي”.

من جهته، أكد وزير الصحة أن “كل التوجيهات والتعليمات اللازمة قدمت لأعضاء اللجنة الطبية من أجل التواجد والتفاعل والحضور المستمر مع الحجاج لضمان مرافقتهم في جميع مراحل رحلتهم إلى البقاع المقدسة وحتى عودتهم إلى أرض الوطن”، مؤكدا أن “اختيار أعضاء ذات اللجنة تتوافق مع التخصصات الأكثر طلبا في مثل هذه المناسبات”.

وبدوره، طمأن وزير النقل عبد الله منجي، الحجاج المعنيين بأول رحلة لهذا الموسم بأن “كل الإجراءات والترتيبات قد اتخذت لمرافقتهم وتوفير أحسن الظروف الممكنة لهم”، مؤكدا في ذات الصدد أنه “لن يتم القبول بأي تهاون في هذا الشأن سواء من قبل موظفي أو مسؤولي القطاع”.

انطلاق عملية حجز غرف الحجاج عبر الانترنت

وفي 13 جوان 2022، أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، عن انطلاق عملية حجز غرف الحجاج الجزائريين في مكة المكرمة عبر الانترنت.

ويمكن لجميع الحجّاج المقبلين على السفر إلى البقاع المقدسة، القيام بحجز غرفهم على مستوى فنادق مكة، عبر بوّابة الحجّ الإلكترونية التي أطلقها الديوان.

وينتظر أن تنطلق أولى رحلات حجاج بيت الله من الجزائر نحو البقاع المقدسة، يوم الأربعاء 15 جوان الجاري.

فحص كورونا وارتداء الكمامة “إلزامي” على جميع المقبلين على الحجّ

وفي 12 جوان 2022، ذكر ديوان الحج والعمرة في بيان، بشروط الوقاية الصحية المفروضة على حجّاج بيت الله، للحدّ من تفشي وباء كورونا.

وسيتعيّن على جميع المقبلين على أداء مناسك الحج تقديم نتيجة سلبية لفحص كوفيد (pcr)، بحيث لا تتجاوز مدتها 72 ساعة قبل موعد الرحلة إلى السعودية.

إلى جانب ذلك، سيكون على الحجاج الالتزام بارتداء الكمامة طيلة الرحلة، بجميع الأمكان المغلقة والمفتوحة.

كما نشر الديوان قائمة بـ152 مخبرا معتمدا على مستوى ولايات الوطن، لإجراء تحاليل الكشف عن فيروس كورونا، للمقبلين على رحلات الحجّ.

عبر دعم تذكرة السفر.. تخفيض تكلفة الحجّ بـ10 مليون سنتيم

في 5 جوان 2022، وافق مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، على دعم تذكرة سفر الحجّاج إلى البقاع المقدسة. من أجل تخفيض تكلفة الحجّ بقيمة 100 ألف دينار.

وسيسمح هذا القرار بتخفيض تكلفة الحجّ من 856.100.00 دج (أكثر من 85 مليون سنتيم) إلى 756.100.00 دج (أكثر من 75 مليون سنتيم).

وحسب بيان الاجتماع، فقد أسدى الرئيس تبون تعليماته لوزير النقل بتعويض الحجّاج الذين دفعوا سعر التذكرة ضمن التكاليف الإجمالية للحجّ.

البيان الكامل لاجتماع مجلس الوزراء:

بعد الاستماع إلى عرض الوزير الأول حول حصيلة النشاط الحكومي، خلال الأسبوعين الأخيرين، أسدى رئيس الجمهورية التعليمات والتوجيهات والأوامر التالية:

أولا: بخصوص مشروع القانون، المتعلق بالنشاط السمعي البصري:

أكد السيد الرئيس على أهمية مشروع قانون نشاط السمعي البصري، ودوره في ترقية الممارسة الإعلامية. في إطار حرية التعبير، بما يخدم الوطن والمواطن. بالابتعاد عن الأساليب غير المهنية. في نقل الواقع، والتوجه نحو الاحترافية.

تحديد معايير نوعية لترقية أداء وسائل الإعلام الوطنية، وضمان استجابتها لمقتضيات الاحترافية. خاصة في ما يتعلق بمعالجة، القضايا المتخصصة أو الاستقصائية.

استكمال إعداد مشروع القانون الإطار المتعلّق بالإعلام، ومشروع القانون الخاص بالصحافة المكتوبة والإلكترونية.

ثانيا: بخصوص شروط وكيفيات منح الامتياز، على الأراضي التابعة، للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية:

مواصلة إثراء المشروع المقترح من أجل تحديد طبيعة العلاقة، بين مصالح الدولة والوكالات العقارية المزمع إنشاؤها، لمنح وتسيير العقار الاقتصادي بمختلف أنواعه.

منح الوكالات المكلفة بالعقار الاقتصادي نظاما أساسيا، يتيح لها تسيير المناطق والحظائر، التي تشكل محفظتها العقارية.

تحرير كلّي لمسار المشاريع الاستثمارية من المنظومة البيروقراطية.

اعتماد منطق تجاري بحت في التعامل مع ملف العقار الاقتصادي.

ثالثا: بخصوص مشروع إنشاء بنك الإسكان وفتح وكالات بنكية بالخارج:

إعداد النص القانوني في أجل أقصاه شهر واحد لإنشاء بنك الإسكان.

التحضير للمرحلة الانتقالية بين الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والصندوق الوطني للسكن، من أجل إطلاق فعلي لبنك الإسكان.

الموافقة على استراتيجية فتح الوكالات البنكية بالخارج، لا سيما في الدول الإفريقية.

رابعا: بخصوص مدى تقدم مشروع إنجاز خمس محطات جديدة، لتحلية مياه البحر: